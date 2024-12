Znany dziennikarz Mariusz Z. usłyszał wyrok. Ma trafić do więzienia za gwałt

Mariusz Z., były dziennikarz i redaktor naczelny „Przekroju” oraz „Super Expressu”, został zatrzymany w styczniu 2022 roku w Beskidzie Niskim. Śledztwo w sprawie przeciwko niemu od października 2020 roku prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W dniu zatrzymania Z. został oskarżony o gwałt (z art. 197 par. 1 Kodeksu karnego), za co groziło mu od 2 do 15 lat więzienia. Dziennikarz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i trafił do aresztu. Obrończyni Z. twierdziła wówczas, że „materiał dowodowy w żaden sposób nie uprawdopodabnia, że doszło do popełnienia przestępstwa”.

Akt oskarżenia w sprawie Mariusza Z. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w marcu 2022 roku. Z. był sądzony za gwałt, do którego doszło w Warszawie w 2020 roku.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł po ponad dwóch latach. Jak potwierdza „Wprost” rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba, 6 grudnia sąd pierwszej instancji uznał, że Mariusz Z. jest winny i skazał go na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. – W rozmowie z referentem sprawy ustaliłem, że jest to wyrok, w którym kara jest adekwatna do stopnia zawinienia – stwierdza Skiba.