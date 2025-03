Janusz Kaczmarek dla „Wprost”: Przydzielenie Ewie Wrzosek tej sprawy było błędem

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Politycy PiS łączą śmierć Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego z jej środowym (12 marca 2025 roku – red.) przesłuchaniem w prokuraturze. Prezes PiS relacjonował, że Barbara Skrzypek była zdenerwowana całą procedurą, a prokurator Ewa Wrzosek, którą nazwał „zaciekłym przeciwnikiem PiS”, będzie się „z tego przesłuchania tłumaczyć przed uczciwym sądem”. Z kolei prok. Wrzosek twierdzi, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich standardów i jest zniesmaczona komentarzami na swój temat. Kto ma rację?

Janusz Kaczmarek: Nie ma przesłanek, by twierdzić, że prokurator Ewa Wrzosek to postępowanie prowadziła w sposób nierzetelny czy niestaranny, a wręcz odwrotnie. Wszystko wskazuje na to, że dochowała wszelkich standardów, wynikających z procedury karnej.

To co poszło nie tak?

W mojej ocenie niezręcznością było powierzenie jej prowadzenia tego śledztwa (sprawa ma związek z planami budowy dwóch wieżowców w Warszawie na terenie, który należy do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. W jej zarządzie zasiadała Barbara Skrzypek – red.).

Pani prokurator doświadczyła wielu krzywd ze strony poprzedniego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS i często wypowiadała się w mediach społecznościowych, wyrażając swój osobisty stosunek do tego, który ją nękał, czyli Zbigniewa Ziobry.

Dlatego właśnie, to nie ona powinna prowadzić tę sprawę. Było do przewidzenia, że wywoła to reakcję o charakterze politycznym.

Czy w wyjaśnianie okoliczności śmierci Barbary Skrzypek – jak wskazuje prezydent Andrzej Duda – powinien zaangażować się nieobecny od kilku dni Donald Tusk?

Wręcz przeciwnie. Im mniej polityków wypowiadających się na temat tej sprawy, tym lepiej.

Czy będąc na miejscu Ewy Wrzosek, odmówiłby pan prowadzenia takiego śledztwa?