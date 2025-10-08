Przyjaciel wiceministra z nową posadą. Został prezesem w mieście jego brata

Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach powołała 1 sierpnia 2025 r. Wojciecha Harmansę na stanowisko prezesa zarządu. – Pan Wojciech Harmansa to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, zdobywanym na stanowiskach wyższej kadry menedżerskiej – poinformowała spółka PKM Tychy.

Jak informuje portal tychy24.net okazuje się, że nowy prezes miejskiej spółki prywatnie jest przyjacielem wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki z Polski 2050. Oprócz tego Harmansa jest również ojcem chrzestnym córki polityka. Co więcej, Michał Gramatyka śpiewa wspólnie z nowym prezesem PKM Tychy w zespole „Perły i Łotry”.

Przyjaciel brata prezydenta prezesem. „Gramy w jednym zespole od ponad 20 lat”

Michał Gramatyka przyznaje w rozmowie z „Wprost”, że z Wojciechem Harmansą łączy go wieloletnia znajomość: „Gramy w jednym zespole od ponad 20 lat”.

– Nie mam z tą decyzją nic wspólnego. To nie ja podejmuję tego typu decyzje, to po pierwsze. Po drugie to jest bardzo dobry wybór. Harmansa jest doświadczonym menadżerem – zapewnia Michał Gramatyka.

Wiceminister rozwija tę myśl i odwołuje się do dorobku zawodowego nowego prezesa. – To jest człowiek, który przyszedł do Tychów bezpośrednio z Enea Wytwarzanie, gdzie odpowiadał za cały pion zakupów dla elektrowni Kozienice, elektrowni Połaniec i paru jeszcze innych jednostek biznesowych. To jest człowiek, który zdaje się, że w 2008 r. zrobił dyplom MBA w Szkole Głównej Handlowej we współpracy z jednym z amerykańskich uniwersytetów, więc jego przygotowanie do tej funkcji jest jak najlepsze – wymienia polityk Polski 2050.

Układ zamknięty w Tychach? Nie, tylko zamknięta rekrutacja

Jak wyglądał wybór nowego prezesa PKM Tychy? Według oficjalnych informacji na stanowisko nie było żadnego konkursu, decyzję podjęła rada nadzorcza. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi z PKM Tychy, dlaczego nie przeprowadzono konkursu. Jak nieoficjalnie słyszymy w urzędzie miasta, propozycję powołania Harmansy miał przedstawić radzie nadzorczej prezydent miasta Maciej Gramatyka, prywatnie brat Michała Gramatyki.

Wysłaliśmy zapytanie do urzędu miasta z prośbą o skomentowanie medialnych doniesień. Jednak w odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie uzasadnienie wyboru nowego prezesa, oraz zapewnienie, że „zainteresowania muzyczne” Harmansy nie były branie pod uwagę.

– W procesie wyboru pana Wojciecha Harmansy na prezesa zarządu PKM nie miały znaczenia jego zainteresowania artystyczne – pod uwagę brane było wyłącznie doświadczenie i merytoryczne kompetencje – zapewnia Marcin Stachoń z Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

Kim jest nowy prezes PKM Tychy i ile zarabia?

Jak wygląda CV nowego prezesa? Jak przekazuje miasto, Harmansa ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznym i prywatnym. Przez 8 lat w Grupie LOTOS odpowiadał za rozwój i obsługę kluczowych klientów, następnie był menedżerem sprzedaży w Enea Logistyka, a później dyrektorem Pionu Zakupów w Enea Wytwarzanie do 2018 roku, kiedy to wraz z zespołem „Perły i Łotry” wystąpił na XXI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Szanty w Charzykowach.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w trakcie występu członkowie zespołu założyli koszulki z napisem „Konstytucja". Sprawę koszulek nagłośnił poseł PiS Aleksander Mrówczyński. W piśmie do prezesa Enei – sponsora festiwalu – ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do wójta gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego (organizatora wydarzenia) wskazywał, że artyści mają wykorzystywać publiczne środki do antyrządowych manifestacji. W następstwie tych wydarzeń Wojciech Harmansa został zwolniony z Enea Wytwarzanie. W styczniu 2019 r. zawarł z byłym pracodawcą ugodę.

W ostatnim czasie Wojciech Harmansa pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na Bytomski Portal Informacyjny, nominacja pochodzącego z Mysłowic urzędnika miała nastąpić z naruszeniem przepisów. Pracę dyrektora, zwolnionego w sierpniu 2021 r., ostro oceniał portal Bezpieczny Bytom, wyliczając liczne zaniedbania. Ten sam serwis sugerował też, że tym razem stanowisko kosztowało go nie hasło na koszulce, lecz fotografia z Szymonem Hołownią.

Następnie Harmansa odnalazł się w Sosnowcu, gdzie wygrał konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. inwestycji i remontów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych.

Ile zarabia nowy prezes PKM Tychy? Dokładna kwota jego wynagrodzenia nie jest publicznie dostępna. Poprzedni prezes Miłosz Stec (prezes w latach 2019–2025), w 2024 zarabiał około 49 500 zł brutto miesięcznie. Jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2024 r. jego roczny dochód z PKM wyniósł ponad 590 tys. zł. Wynagrodzenia w spółkach komunalnych zależą od umów menadżerskich, regulowanych przez radę nadzorczą, i mogą obejmować część stałą, zmienną (zależną od wyników spółki) oraz świadczenia dodatkowe.

Transparentność na gapę. Bilet ulgowy dla znajomych?

Niemal natychmiast po ogłoszeniu nominacji na stanowisko prezesa PKM Tychy w mediach społecznościowych i na lokalnych portalach pojawiły się zastrzeżenia i słowa krytyki. Pierwszy o sprawie napisał portal tychy24.net. Większość komentarzy dotyczy potencjalnego konfliktu interesów, choć formalnie nie wskazano naruszeń prawa.

Wiceminister Gramatyka w rozmowie z „Wprost” odnosi się też do ewentualnego wyboru według partyjnego klucza. – Co prawda on jest w innej partii, bo ja jestem u Hołowni (Polska 2050), a Wojtek jest w Platformie Obywatelskiej, podobnie jak mój brat, ale wpływu na tę decyzję nie miałem żadnego – tłumaczy wiceminister cyfryzacji.

Pytamy, czy w tym przypadku można mówić o politycznej nominacji, skoro pan Harmansa jest z Platformy Obywatelskiej i Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy też?

– To jest pytanie nie do mnie, tylko do pana prezydenta Gramatyki, czyli do mojego brata. Natomiast nie, nie sądzę. To są nominacje przez pryzmat kompetencji ludzi, których się powołuje. To są doświadczeni menadżerowie, którzy wielokrotnie i za czasów PiS, i za czasów PO – bo przecież pan Harmansa był szefem zakupów w elektrowni Kozienice zdaje się przez rok w czasach PiS-u i nikt go z tej pracy nie wyrzucał, do momentu, kiedy nie zdarzyło mu się zademonstrować publicznie swoich poglądów politycznych – byli doceniani przez jedną i przez drugą stronę. Teraz sprawdzą się w Tychach, jestem o tym więcej niż przekonany – mówi Michał Gramatyka dla „Wprost”.

PKM Tychy to spółka komunalna o dużym znaczeniu dla mieszkańców: według danych na stronie przewoźnik dysponuje 166 autobusami i każdego dnia przewozi około 50 tys. pasażerów. Od jakości decyzji zarządu zależą m.in. inwestycje taborowe, standard obsługi i koordynacja z ZTM w ramach metropolii.

W ostatnich latach spółka intensywnie inwestuje w odnawianie i rozszerzanie taboru. W 2024 roku do floty dołączyło 10 nowych autobusów Solaris Urbino 12 z napędem diesla, których zakup kosztował 13,3 mln zł netto. W 2026 roku planowana jest dostawa 10 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 electric o zasięgu co najmniej 260 km i pojemności około 80 pasażerów. Inwestycja, wyceniana na 28 mln zł netto, obejmie również budowę infrastruktury ładowania oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Czytaj też:

Wojska Medyczne tylko „na papierze”. Ekspert: Mamy chaos organizacyjny, po co takie jasełka?