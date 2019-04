Prezes AgroUnii: Krowoświnia+ to demagogia i brudna zagrywka

W sobotę 6 kwietnia 2019 roku odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle. Jarosław Kaczyński stwierdził, że PiS ma już plan działań w UE. – Pierwszy punkt to zwiększenie środków przekazywanych dla polskiego rolnictwa. Nasz głęboki szacunek do polskiej wsi upoważnia do prośby – idźcie na wybory i głosujcie na prawdziwą partię polskiej wsi, na Prawo i Sprawiedliwość – zaapelował polityk. Kaczyński podkreślił, że polscy rolnicy dostają mniej pieniędzy na hektar niż inni w UE. – Musimy zlikwidować tą dyskryminację. 80 proc. środków przypada największym gospodarstwom rolnym. Musi być tak, że te mniejsze i średnie gospodarstwa będą miały dużo większy udział w tych środkach. To jest nasz obowiązek wynikający także z konstytucji – powiedział dodając, że PiS zapewni wsparcie w wysokości minimum 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Mają dostać je rolnicy, którzy prowadzą własny chów i mają własne pasze. – To kolejna „piątka", tym razem dla rolników – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Sławomir Broniarz odpowiada

„»Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej« – powiedział prezes PiS. A ile dla nauczycieli??” – pytał w mediach społecznościowych szef ZNP Sławomir Broniarz, odnosząc się do założeń zaprezentowanych na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

„AgroUnia popiera nauczycieli i życzy jak najlepszej edukacji dla młodych Polaków. Prawo i Sprawiedliwość próbuje nas skłócić” – stwierdził Michał Kołodziejczyk w odpowiedzi na wpis przewodniczącego ZNP. „Krowoświnia+ to demagogia i brudna zagrywka PR-owa: te pieniądze niby od 2021 roku i tylko w sytuacjach wyjątkowej hodowli, czyli de facto dla promila hodowców” – ocenił prezes AgroUnii.

Protest rolników

W środę 3 kwietnia w Warszawie odbył się protest rolników. Ta grupa domagała się m.in. zagwarantowania 50 proc. polskich towarów w supermarketach i oznakowania wszystkich towarów flagami kraju pochodzenia. Rolnicy chcieli też skutecznej walki z ASF i nałożenia na Rosję embarga na sprzedaż do Polski węgla kamiennego – do czasu zniesienia przez Rosję ograniczeń w eksporcie polskich owoców i warzyw.