Warszawa. Wypadek z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa

W poniedziałek 15 kwietnia w okolicy skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Nowosielskiej doszło do zderzenia trzech pojazdów. Na pasie drogi prowadzącym w kierunku Wilanowa doszło do wypadku, w którym uczestniczyły volkswagen, peugeot i citroen, należący do Służby Ochrony Państwa.

Jak tłumaczył w rozmowie z TVN Warszawa podpułkownik Bogusław Piórkowski, pojazd SOP nie przewoził VIP-ów. Przeznaczenie samochodu określił jako „administracyjno-służbowe”. – W stojący samochód Służby Ochrony Państwa uderzyło inne auto, które nie zdążyło wyhamować. Nikt nie został poszkodowany – relacjonował całe zdarzenie.

Dziennikarze warszawskiego portalu zwrócili uwagę na szybką reakcję policji. Wszystkie trzy samochody zostały odstawione na pobocze, a w ruchu drogowym nie powstały poważniejsze utrudnienia.

