Piłkarze z Izraela mieli pójść do kasyna w Warszawie. Grozi im wykluczenie z kadry

Serwis Kann News umieścił na Twitterze zdjęcie czterech piłkarzy, którzy stali nieopodal napisu „Casino”. Zdaniem izraelskich dziennikarzy jest to dowód na to, że zawodnicy po przegranym meczu z Polską poszli odreagować w dość nietypowy sposób. Sprawa wygląda na poważną, ponieważ portal Ynet poinformował o tym, że tamtejsza federacja piłkarska rozważa usunięcie wspomnianych graczy z kadry narodowej.

Przy okazji przypomniano, że kilku piłkarzy ma na swoim koncie podobny „wybryk”. Po meczu z Belgią w Brukseli zawodnicy wybrali się do kasyna, ale udało im się uniknąć konsekwencji. Do kodeksu obowiązującego reprezentantów Izraela wprowadzono jednak zapis mówiący, że za podobne zachowanie w przyszłości grozi im wykluczenie. Sami zainteresowani podkreślają, że podczas wizyty w Warszawie udali się tylko do kawiarni. Nawet jeśli ta wersja wydarzeń okaże się prawdziwa, to mogą ponieść karę za samowolne opuszczenie hotelu. Każde takie wyjście miało być konsultowane z dyrektorem sportowym drużyny, Willy Rothensteinerem.