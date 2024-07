„Strefa wolna od chrześcijan”. Młodzież Wszechpolska przed stołecznym urzędem

Rafał Trzaskowski podpisał w maju zarządzenie, zgodnie z którym z warszawskich urzędów zniknąć mają krzyże i inne symbole religijne. Kontrowersyjny dokument wywołał oburzenie środowisk konserwatywnych. Decyzji prezydenta stolicy sprzeciwia się m.in. Młodzież Wszechpolska.

Młodzież Wszechpolska uderza w Trzaskowskiego

Przedstawiciele stowarzyszenia pojawili się w środę przed Urzędem m.st. Warszawy i zawiesili na bramie baner z napisem „strefa wolna od chrześcijan” w języku polskim i angielskim. Na plakacie widnieje również przekreślony krzyż. O akcji poinformowali w mediach społecznościowych.

„Wzywamy wszystkich chrześcijan do obrony własnej wiary i przeciwstawiania się antyreligijnym działaniom władz” – zaapelowali we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). Podkreślili, że prawa obywatelskie dotyczące wyznawania religii chroni art. 53 Konstytucji.

Zakaz krzyży w urzędach. „Strefa wolna od chrześcijan”

„Walka z religią chrześcijańską i nienawiść do wszystkiego, co z wiarą jest związane jest spowodowana tym, że katolicyzm stanowi istotne zagrożenie dla dekadenckich i amoralnych "wartości" które propaguje liberalna lewica” – stwierdzili, dodając, że tożsamość chrześcijańska i tradycja to fundament, „na którym opiera się nasza cywilizacja i który hamuje rozwój liberalizmu obyczajowego”.

twitter

Organizacja zauważyła, że ograniczenia dotyczące kwestii religijnych wprowadzane są również w innych krajach. „W Wielkiej Brytanii pod klinikami aborcyjnymi wprowadzono »zakazy modlitw«, również brytyjskie szkoły zaczyna dotyczyć taki zakaz” – napisała. Wyjaśniła, że sprzeciwia się takim działaniom, ponieważ „chrześcijaństwo to ostoja naszych narodowych tradycji oraz kultury w świecie zdominowanym przez antywartości i globalistyczną popkulturę”.

Czytaj też:

Aktywiści klimatyczni zablokowali ruchliwą ulicę w Warszawie. Przykleili się do asfaltuCzytaj też:

W Warszawie otworzą QueerMuzeum. Pojawi się w nim „tablica upamiętniająca kłirowe ofiary II Wojny Światowej”