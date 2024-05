Nie będzie krzyży w stołecznych urzędach. Trzaskowski zadecydował

Stołeczni urzędnicy wkrótce będą musieli podporządkować się nowym wytycznym. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie, światopogląd, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową oraz stopień sprawności – poinformowała „Gazeta Wyborcza”.

Trzaskowski wprowadza zmiany w urzędach

Dokument wskazuje, w jaki sposób przebiegać powinny interakcje urzędników z petentami. Nakazuje m.in. respektowanie praw osób pozostających w związkach jednopłciowych, w tym umożliwienie im odbierania dokumentów w imieniu ich partnerów. Zwraca również uwagę na sposób zwracania się do mieszkańców, wnosząc o uszanowanie ich próśb dotyczących używania konkretnych zaimków.

Poza podejściem do mieszkańców zmianie ulegnie także wystrój stołecznych urzędów. Zgodnie z nowymi wytycznymi ze ścian placówek i biurek pracowników zniknąć mają symbole religijne, w tym wszechobecne krzyże. Urzędnicy wciąż będą mogli nosić medaliki i inne elementy biżuterii z wizerunkami świętych. Nie muszą też zakrywać religijnych tatuaży.

Reakcja na wytyczne dla stołecznych urzędników

Do zarządzenia stołecznego ratuszu krytycznie odniósł się prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. „Konstytucja chroni prawo do publicznego wyznawania wiary. Każdemu. Także urzędnikowi. Takiej gwarancji w niektórych krajach nie ma. W Polsce jest” – zauważył we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Zapowiedział również, że jako fundacja zamierzają sprzeciwić się nowym zasadom. „Atak Trzaskowskiego na wolności konstytucyjne zaskarżymy” – ogłosił. Wewnętrzne wytyczne skomentowała również posłanka Suwerennej Polski Maria Kurowska. „Opiłowywanie katolików drastycznie przyspiesza (...) KTO Z KRZYŻEM WOJUJE, OD KRZYŻA ZGINIE!” – napisała.

Czytaj też:

Kupcy z Marywilskiej ocenili propozycje Trzaskowskiego. „To kpina”Czytaj też:

Awantura podczas interwencji w Warszawie. Policjanci oblani farbą