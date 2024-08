Tajemnicza śmierć ptaków w Warszawie. Urząd miasta wydał komunikat

Stolica zabrała głos ws. masowej śmierci ptaków. Urzędnicy zwrócili się do wszystkich osób, które znajdują krukowate, by w takiej powiadomili zarządcę terenu. Jeśli obszar należy do miasta, można też wezwać straż miejską lub 19115 (Miejski Centrum Kontaktu).

Odradzono dotykania zwierząt – ze względów bezpieczeństwa. Jak przekazano, materiał biologiczny został pobrany i wstępnie przebadany (przekazano go także do dalszych analiz). Pierwsze wyniki wskazały, że nie ma „jednoznacznej przyczyny złej kondycji zdrowotnej ptaków krukowatych”. Jaka jest więc przyczyna niepokojących incydentów?

Martwe ptaki. Warszawski ratusz zabrał głos

Urzędnicy wskazali, dlaczego ptaki doświadczają w ostatnim czasie problemów zdrowotnych. Prawdopodobnie ma to związek z trudnym sezonem lęgowym i chorobami wirusowymi lub bakteryjnymi. Z tym że organizacja zajmująca się ochroną zwierząt – Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę – uważa, iż nie jest to prawdą.

Jak czytamy, krukowate mają objawy osłabienia, nie reagują na zagrożenie, przewracających się, co sugeruje, że doznały one porażenia układu nerwowego – tłumaczą eksperci. Część z nich mogła doznać także krwotoku wewnętrznego. Zdaniem Ptasiego Patrolu „trudny sezon lęgowy”, któremu towarzyszą upały, „nie tłumaczy tak licznego pomoru zarówno dorosłych jak i młodych osobników” – czytamy. „Poza tym pomór trwa, a w sierpniu nie mamy już do czynienia ani z pisklętami, ani z podlotami – a z młodymi, samodzielnymi ptakami” – dodano.

Zdaniem fundacji wezwanie straży miejskiej także nie ma większego sensu, bo ta ponoć „odmawia przyjazdu do martwych zwierząt”. To samo po zgłoszeniu spraw 19115. „Zwykle nie można doczekać się reakcji” – żali się organizacja.

