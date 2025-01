Profanacja pomnika Umschlagplatz. Polityk KO „chce bezprzykładnego ukarania sprawców”

Na jednej ze ścian pomnika Umschlagplatz w Warszawie nieznany jak na razie sprawca napisał czerwonym sprejem: „Warsaw 1943 = Gaza 2025”. Zdjęcie zdewastowanego pomnika pojawiło się wieczorem 2 stycznia. Policja o sprawie została powiadomiona dzień później – poinformował TVN Warszawa.

Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji wyjaśnił, że „zawiadomienie wpłynęło od przedstawiciela muzeum Polin”, a osoba odpowiedzialna za profanację pomnika Umschlagplatz jest poszukiwana. Policja prowadzi czynności w tej sprawie.

Profanacja pomnika w Warszawie. Europoseł KO: Znieważenie musi być bezwzględnie ścigane

„Umschlagplatz to miejsce pamięci. Warszawski pomnik historii. Symbol. Wywożono stąd żydowskich mieszkańców stolicy do obozu zagłady w Treblince. Pierwszy pociąg odjechał 22 lipca 1942 r. Każdego dnia niemieccy zbrodniarze wywozili około 4-5 tys. osób. W Treblince zamordowano 250-300 tysięcy. Znieważenie pomnika powstałego dla uczczenia ofiar Holocaustu musi być bezwzględnie ścigane. Sprawcy bezprzykładnie ukarani” – napisał w mediach społecznościowych polityk KO Michał Szczerba.

Umschlagplatz. To stąd rozpoczynał się transport Żydów do obozów śmierci w czasie II wojny światowej



22 lipca 1942 roku w okupowanej Warszawie Niemcy rozpoczęli tak zwaną „Grossaktion” – wielką deportację Żydów do obozu zagłady w Treblince. Przez dwa miesiące na Umschlagplatz – placu przeładunkowym przy ulicy Stawki, skąd wyruszały transporty do komór gazowych – w przepełnionych pociągach jadących do obozu i w samej Treblince zamordowanych zostało blisko 300 tysięcy Żydów.

Pomnik Umschlagplatz kształtem przypomina mury getta oraz wagon kolejowy. Na ścianach wewnątrz wyryto ponad czterysta imion ofiar.

