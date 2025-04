Tak ciepłej Wielkanocy nie było od lat. Prognoza pogody napawa optymizmem

Ostatnie kilka dni przyniosły w Polsce niemałe ochłodzenie. Do tego stopnia, że w większości kraju można było zobaczyć mniejsze lub większe opady śniegu. To już od soboty ulegnie sporej zmianie – termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. Pozostaje tylko jedno pytanie: czy taka pogoda utrzyma się do Wielkanocy?

Triduum Paschalne przyniesie drobne ochłodzenie

Najcieplejszym dniem z całego Triduum Paschalnego będzie zdecydowanie Wielki Czwartek. Najnowsze prognozy pogody wskazują, że w centrum kraju temperatura wynieść może nawet 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski, ale i tam nie ma się o co martwić – prognozy wskazują 24 stopnie Celsjusza.

Nieco chłodniej będzie w Wielki Piątek, kiedy to północny wschód kraju okażę się najcieplejszy, utrzymując czwartkowe 24 stopnie Celsjusza. Podobne temperatury pojawią się w centrum i na zachodzie. Najchłodniej będzie na zachodzie i południu Polski, gdzie termometry wskażą między 13 a 16 stopni Celsjusza.

Wielka Sobota utrzyma tendencje z Wielkiego Piątku. Ponownie najcieplejszy będzie północny wschód Polski, gdzie temperatury sięgną 23 stopni Celsjusza. W centrum kraju wyniosą one między 17 a 19 stopni Celsjusza, na północy między 17 a 18 stopni Celsjusza, a na zachodzie i południu między 11 a 15 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na Wielkanoc napawa optymizmem

Niedziela Wielkanocna ponownie wrócić ma do wyższych temperatur. Choć nadal to północny wschód kraju będzie notować najwyższe temperatury sięgające 22 stopni Celsjusza, to w reszcie Polski nie będą one o wiele niższe i wyniosą co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Największe szanse na deszcz pojawią się w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Popadać może niemalże w całym kraju. Wyjątkiem będzie – ponownie – północny wschód kraju.

Niestety nadal nie są dostępne prognozy pogody na Poniedziałek Wielkanocny. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że za „lany poniedziałek” będzie odpowiadać zabawa, a nie opady atmosferyczne.

