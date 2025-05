Policjant uderzył pałką 20-latka, świadkowie oburzeni. „Co oni tutaj odp********ą”

Pijany 20-latek, który w przeszłości był już notowany, niewłaściwie odezwał się do policjantów, ale „nie sądził, że to usłyszą”. Potem chwycił za nogę jednego z funkcjonariuszy i obalił. Do sieci trafił fragment interwencji, kiedy mężczyzna dostał pałką od mundurowych.

W sieci pojawiło się nagranie z interwencji policji. Widać na nim kilku funkcjonariuszy i leżącego na chodniku mężczyznę. – Nic nie zrobiłem, k**** – mówi mężczyzna. Nagle jeden z mundurowych wyciągnął policyjną pałkę i wygląda na to, że dwukrotnie uderzył mężczyznę w okolice pleców i nóg. – Ała, k****, ała. Gościu w głowę mi wy******ś – krzyczy jednak mężczyzna, co potem powtarza jeszcze kilka razy. Następnie policjant przetoczył mężczyznę na drugi bok i przytrzymał go kolanem. – Co oni tutaj odp********ą – komentuje zachowanie funkcjonariuszy kobieta. – Masz portfel k****, już ci daję k**** – mówi mężczyzna, wobec którego jest podejmowana interwencja. W opisie filmu padła sugestia, że powodem interwencji miał być rzekomy „brak dokumentów”. Do zdarzenia miało dojść w Wołominie. Wołomin. Policja tłumaczy kontrowersyjną interwencję Kulisy zdarzenia przedstawia „Fakt”. Do interwencji doszło w sobotę 24 maja około godziny 23. 20-latek został zatrzymany po tym, jak niecenzuralnie wypowiedział się na temat funkcjonariuszy. Dodatkowo mężczyzna miał być agresywny i nie stosować się do wydawanych poleceń. Po kilku minutach miał zostać powalony na chodnik i obezwładniony. Sam zainteresowany przyznał, że odezwał się niewłaściwie, ale jak czytamy „nie sądził, że to usłyszą”. – Podjechali, poprosili o dokumenty, dałem im prawo jazdy, a potem zaczęła się cała akcja – tłumaczy 20-latek. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji wyjaśnił, że nagranie z sieci pokazuje jedynie fragment interwencji. Mężczyzna miał naruszyć nietykalność cielesną jednego z mundurowych poprzez chwycenie nogi jednego z nich i przewrócenie na chodnik. Pijany znieważył policjanta, chwycił za nogę i obalił. W przeszłości był już notowany Wobec 20-latka użyto też kajdanek. Mężczyzna był pijany. Miał ponad promil alkoholu. W przeszłości był również notowany za znieważenie funkcjonariusza publicznego, naruszenie jego nietykalności oraz utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych. Czynności wyjaśniające w tej sprawie wszczął Komendant Powiatowy Policji w Wołominie. Czytaj też:

