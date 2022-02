Bitwa o Kijów. Kliczko: Rakieta uderzyła w wielopiętrowy blok

Na zdjęciu, które zamieścił Witalij Kliczko, widać wysoki budynek z przestrzelonymi kilkoma górnymi piętrami. Znajduje się on przy Prospekcie Łobanowskiego 6. Ukraińskie służby otrzymały informację o ataku o godz. 8:15. Zniszczenia objęły piętra od 17 do 21. Ratownicy ewakuowali mieszkańców, zajęli się ofiarami. Doszło do pojedynczych pożarów. Służby ostrzegają, że konstrukcja może runąć. Trwają przeszukiwania gruzów. Agencja UNIAN informuje o ofiarach, ale nie precyzuje, ile ich jest

Wojna na Ukrainie. MSZ: Żądamy pełnej izolacji Rosji

Ostrzał skomentował szef ukraińskiej dyplomacji, który zaapelował do świata o reakcję. „Kijów, nasze wspaniałe, spokojne miasto, przetrwało kolejną noc pod atakiem rosyjskich wojsk lądowych i rakiet. Jedna z nich trafiła w blok mieszkalny w Kijowie. Żądam od świata: pełnej izolacji Rosji, wydalenia ambasadorów, embarga na ropę, zrujnowania jej gospodarki. Zatrzymać rosyjskich zbrodniarzy wojennych!” – napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Rakieta trafiła w blok. Rosja oskarżana o zbrodnie wojenne

Siły Zbrojne Ukrainy pokazały z kolei nagranie z akcji ratunkowej. Widać na nim, jak z bloku wynoszony jest ranny mieszkaniec. „kolejne zbrodnie wojenne Rosji” – alarmują Ukraińcy, pokazując skutki ostrzału cywilnego budynku.

