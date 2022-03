Zełenski zapytał wprost, czy Ukraina może dołączyć do NATO. „Odpowiedź była bardzo jasna”

Wołodymyr Zełenski powiedział w CNN, że osobiście zwrócił się do członków NATO z pytaniem, czy Ukraina zostanie przyjęta do sojuszu za „za rok, czy dwa, czy pięć”. – Odpowiedź była bardzo jasna – zdradził. – Nie będziecie członkiem NATO, ale publicznie drzwi pozostaną otwarte – relacjonował to, co usłyszał w odpowiedzi.

Również w rozmowie z amerykańską stacją Zełenski ocenił, że gdyby Ukraina była członkiem NATO, to „wojna by się nie zaczęła”. – Siły rosyjskie przybyły, by nas wytępić, by nas zabić. My zaś możemy pokazać, że godność naszego narodu i naszej armii pozwala nam zadać potężny cios, że jesteśmy w stanie się przeciwstawić – mówił Zełenski.

Wojna na Ukranie. Zełenski chce rozmawiać z Putinem

– Niestety, samą godnością nie ocalimy nikomu życia. Dlatego uważam, że musimy wykorzystać każdy format, każdą szansę, aby umożliwić rozmowy z Putinem – podkreślał prezydent Ukrainy. Ostrzegał przy tym, że jeżeli taka próba się nie powiedzie, to „będzie oznaczało, że mamy do czynienia z III wojną światowę”. – Nawet jeśli mamy tylko 1 procent szansy, by zatrzymać tę wojnę, to sądzę, że musimy z niej skorzystać – podkreślił.

Zełenski zaznaczył też, że władze Ukrainy zawsze „opowiadały się za dialogiem” i „rozwiązaniami na rzecz pokoju”. – Chcę, żeby wszyscy mnie teraz usłyszeli, zwłaszcza w Moskwie. To jest czas na spotkanie. Nadszedł czas na rozmowy. Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy – powiedział.

Będzie kolejna runda negocjacji między Ukrainą i Rosją

Portal „Ukraińska Prawda” podaje, że kolejna runda negocjacji między Ukrainą i Rosją ma odbyć się w najbliższy poniedziałek, 21 marca. Rozmowy mają być prowadzone w formie wideokonferencji. „Ukraińska Prawda” pisze również, powołując się na słowa jednego z członków ukraińskiej delegacji, że negocjacje pomiędzy grupami eksperckimi Ukrainy i Rosji odbywają się codziennie. Wcześniej doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział, że negocjacje mogą potrwać co najmniej kilka tygodni, ale stanowisko Moskwy „staje się bardziej odpowiednie”.

Przypomnijmy, pierwsza runda negocjacji odbyła się 28 lutego, później w marcu delegacje rozmawiały w ramach dwóch kolejnych rund. Czwarta runda odbyła się już w formie wideokonferencji.

