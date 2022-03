Mocne słowa Zełenskiego w izraelskim parlamencie. „Wasze środki bojowe są bardzo silne. Macie wybór”

Wołodymyr Zełenski przemawiał w Knesecie w niedzielę. Zwracając się do izraelskich parlamentarzystów zauważał, jak przeplatała się historia Żydów i Ukraińców. – Chcemy żyć. Nasi sąsiedzi chcą zobaczyć nas martwymi. Bardzo trudno jest dojść do kompromisu – mówił Zełenski. Jak dodał, zagrożenie jest „takie samo i u nas, u was”. – To idea zniszczenia narodu, państwa, kultury i nawet nazw, Ukraina i Izrael – stwierdził.

Prezydent Ukrainy podkreślał też, że rosyjska inwazja rozpoczęła się tego samego dnia, w którym w 1920 roku powstała NSDAP. Zaznaczał, że rosyjska inwazja „już teraz kosztowała tysiące ludzkich żyć”, a Ukraińcy „szukają po całym świecie bezpieczeństwa”. – Szukają tego, jak można żyć w pokoju. Tak jak wy tego szukaliście – powiedział. Jak dodał, Rosjanie ostrzeliwują nie tylko ukraińskie budynki, ale też miejsca pamięci i pochówku ofiar Holokaustu.

Wojna na Ukrainie. Zełenski apeluje do Izraela: Wy też macie taki wybór

– Każdy w Izraelu doskonale wie, że wasza obrona przeciwrakietowa jest najlepsza, najpotężniejsza. Każdy wie, że wasze środki bojowe są bardzo silne. Wszyscy wiedzą, że wy jesteście świetnymi wojownikami. Potraficie walczyć o swoje interesy państwowe i swojego narodu. Jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia, życia Ukraińców i ukraińskich Żydów – mówił Zełenski.

– Można długo zadawać pytania czemu my nie możemy dostać od was broni, albo czemu Izrael nie wprowadził zdecydowanych sankcji przeciwko Rosji, czemu rosyjski biznes cały czas lokalizuje się u was. Będziemy musieli z tym żyć – kontynuował. – Ukraińcy podjęli swoją decyzję 80 lat temu, gdy ratowali Żydów. Wśród nas są ci, którzy są sprawiedliwi wśród narodów świata. Wy też macie taki wybór – podsumował.

Oligarchowie uciekają do Izraela?

Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia, że Izrael staje się przystanią do rosyjskich oligarchów. „The Times od Israel” poinformował, że od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na lotnisku Bena Guriona w Tel Awiwie wylądowało czternaście prywatnych odrzutowców, które wystartowały z Rosji. Siedem z nich wyleciało z Turcji do Moskwy i Sankt Petersburga, a następnie z tych miast do Tel Awiwu. Tamtejsze media spekulowały, że na ich pokładzie byli rosyjscy oligarchowie.

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid zapewniał jednak, że jego kraj nie będzie szlakiem do ominięcia sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę.

