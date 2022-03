Będzie kolejna runda negocjacji między Ukrainą i Rosją. Pojawił się nieoficjalny termin

„Ukraińska Prawda” pisze również, powołując się na słowa jednego z członków ukraińskiej delegacji, że negocjacje pomiędzy grupami eksperckimi Ukrainy i Rosji odbywają się codziennie. Wcześniej doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział, że negocjacje mogą potrwać co najmniej kilka tygodni, ale stanowisko Moskwy „staje się bardziej odpowiednie”.

Przypomnijmy, pierwsza runda negocjacji odbyła się 28 lutego, później w marcu delegacje rozmawiały w ramach dwóch kolejnych rund. Czwarta runda odbyła się już w formie wideokonferencji.

Putin „nie jest gotowy” na rozmowę z Zełenskim. Ma sześć żądań wobec Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego, a różni przywódcy usiłują mediować między agresorem – Władimirem Putinem – a broniącym ojczyzny Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z nich jest prezydent Turcji Recep Tayip Erdogan, który w minionym tygodniu miał kontakt z obydwoma przywódcami.

– Podczas rozmów z Zelenskim i Putinem nasz prezydent przekazał swoją propozycję zakończenia wojny i spotkania obu przywódców w Turcji. Pan Zełenski jest na to przygotowany. Putin uważa jednak, że stanowiska nie zbliżyły się jeszcze na tyle, by mogło dojść do negocjacji na szczeblu przywódców – relacjonował rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin.

Jak przekazał, Władimir Putin ma sześć żądań wobec Ukrainy. – Zasadniczo omawianych jest sześć tematów. Pierwszym z nich jest neutralność Ukrainy, czyli odrzucenie członkostwa w NATO. Po drugie, rozbrojenie i wzajemne gwarancje bezpieczeństwa w kontekście modelu austriackiego. Po trzecie, proces, który strona rosyjska nazywa „denazyfikacją”. Po czwarte, usunięcie przeszkód w powszechnym używaniu języka rosyjskiego na Ukrainie – relacjonował rzecznik prezydenta Turcji.

