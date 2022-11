Szefowa Russia Today mówiła o bombardowaniu Ukrainy. Nagle wspomniała o Hadze

Margarita Simonian, szefowa prokremlowskiego kanału Russia Today, mówiła, że Ukraińcy są gotowi odebrać Rosji „jej Krym”.

– Więc robimy jedyną rzecz, którą możemy w tej sytuacji. Zrzucamy bomby. Zrzucamy bomby każdego dnia. Zrzucamy bomby na infrastrukturę. Bóg wie, że tego nie chcieliśmy. Nikt tego nie chciał, ty i ja tego nie chcieliśmy – zwróciła się do gości w studiu. – Wiem, że dowódcy tego też nie chcieli – kontynuowała Simonian. Dodała, że każdego dnia, kiedy Rosja widzi bombardowanie Ukrainy i infrastruktury „pomagającej jej walczyć” i mordować ludzi „na naszych terytoriach”, jest pod wrażeniem rosyjskich władz.

– Znam niestety wiele osób, także z wysokich kręgów, które boją się nazywać rzeczy po imieniu…w obawie co inni pomyślą –mówiła.

Szefowa Russia Today: Haga przyjdzie nawet po zamiatacza ulic

– Może powinni ustąpić z tych wysokich kręgów? – wtrącił się Władimir Sołowjow.

– Można napluć na to, co myślą inni. I ci którzy boją się Hagi (Międzynarodowego Trybunału w Hadze – red.) posłuchajcie. Powinniście bać się waszej przegranej, upokorzenia, zdrady waszych ludzi – mówiła Simonian. – Jeśli przegramy, Haga prawdziwa czy hipotetyczna, przyjdzie nawet po zmiatacza ulic, który sprząta bruk za Kremlem – przekonywała. – Jeśli boicie się Hagi, to trzymajcie się z daleka – mówiła o rosyjskiej inwazji. Dodała też, że jeszcze jedna dzielnica Kijowa bez elektryczności „nie zmieni ogromu katastrofy”, jaką byłaby przegrana Rosji w wojnie z Ukrainą.

Prowadzący program, znany propagandysta, Władimir Sołowjow powiedział, że w razie militarnej porażki Rosji nie będzie Hagi, ponieważ cały świat obróci się w pył.

– Nie będzie niczego – zgodziła się z nim Simonian.

