Tak Rosjanie zastawiają pułapki na cywilów. „W zabawkach, lodówkach, w pianinie”

Stanisław Żaryn w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na ukraińską kampanię społeczną, która ostrzega i instruuje, w jaki sposób zachowywać się po znalezieniu min-pułapek. „Masowo montują je rosyjscy agresorzy na zajmowanych terenach Ukrainy” – napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

„Zdjęcia z Ukrainy pokazują, że Rosjanie celowo podkładają granaty i budują miny-pułapki, by dokonywać masakry cywilów na Ukrainie. Działania takie mają na celu atakowanie ludności cywilnej i terroryzowanie społeczeństwa. To kolejna rosyjska zbrodnia wojenna” – czytamy dalej. „Takie pułapki były znajdowane w zabawkach, lodówkach, w pianinie, w parkach, łóżkach – wszędzie tam, gdzie można ukryć śmiercionośne ładunki wybuchowe. Rosja to państwo terrorystyczne” – podsumował Stanisław Żaryn, a na potwierdzenie swoich słów opublikował kilka zdjęć.

Wojna w Ukrainie. Zacięte walki o Sołedar

Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę ponad 10 miesięcy temu. Od tego czasu żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. W ostatnich dniach najbardziej zacięte walki między Ukraińcami a rosyjskimi okupantami toczą się o Sołedar, miasto w obwodzie donieckim.

W najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną poinformował o „prawdopodobnym zdobyciu Sołedaru” przez najeźdźców. Analitycy doprecyzowali, że z dostępnych materiałów, w tym map satelitarnych wynika, że Rosjanie kontrolują większość Sołedaru, jeśli nie cały.







Raport Wojna na Ukrainie

