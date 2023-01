Putin o „zapomnianej lekcji historii”. Pojawił się wątek Polski

Władimir Putin wygłosił orędzie skierowanym do uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. – Rosyjscy żołnierze walczą ze złem w Ukrainie. To zło wyrosło z zapomnienia o drugiej wojnie światowej – przekonywał rosyjski prezydent.

Putin wraca do sprawy czystek etnicznych: dowodem są zbrodnie neonazistów w Ukrainie

– Musimy jasno zrozumieć, że wszelkie próby podważania wkładu naszego kraju w „Wielkie Zwycięstwo” oznaczają w rzeczywistości usprawiedliwienie nazistowskich zbrodni, a jednocześnie torują drogę do powrotu tej śmiercionośnej ideologii – powiedział Putin. Jego zdaniem, zaniedbywanie historii „może doprowadzić do powtórzenia się tych strasznych tragedii”. – Dowodem na to są zbrodnie na pokojowo nastawionych cywilach, czystki etniczne oraz kary zadawane przez neonazistów w Ukrainie. To z tym złem nasi wojownicy dzielnie walczą – dodał.

Jak mówił, w 1945 roku „to przede wszystkim naród sowiecki położył kres barbarzyńskim planom nazistów, bronił wolności i niepodległości ojczyzny oraz uratował naród żydowski i inne narody przed całkowitą zagładą”. – Dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wspominamy jeden z najbardziej dramatycznych momentów II wojny światowej: wyzwolenie więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. I oczywiście opłakujemy miliony niewinnych ludzi którzy zostali zabici – Żydów i innych narodowości – którzy zostali zastrzeleni, byli torturowani i umarli z głodu lub chorób – powiedział Putin.

Putin o zbrodniach nazizmu. Zaskakujący zarzut pod adresem Ukrainy

Przypomnijmy, że Armia Czerwona wkroczyła na tereny niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 roku, witana przez ostatnich pozostających tam więźniów jako wyzwoliciele. Jednak sam obóz został zlikwidowany już kilka dni wcześniej, a tysiące „ewakuowanych” przez Niemców więźniów zginęło w „marszach śmierci”. Dlatego określenie „wyzwolenie Auschwitz”, mimo że powszechnie używane, budzi wiele kontrowersji.

W każdą rocznicę wyzwolenia obozu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Obecnie Muzeum w Auschwitz podaje łączną liczbę ofiar obozu szacowaną po wielu latach badań na ok. 1,1 mln osób, z czego 1 mln stanowili Żydzi (300 tys. polscy). Wśród pozostałych ofiar znalazło się 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich oraz około 10-15 tys. więźniów innych narodowości (Czechów, Jugosłowian, Holendrów, Belgów, Francuzów, Niemców i Austriaków).

