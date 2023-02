Przełomowe spotkanie Bidena i Zełenskiego w Polsce? Wymowne słowa prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski nie otrzymał na razie zaproszenia do Polski na spotkanie z Joe Bidenem. Prezydent Ukrainy podkreślił spotkaniu z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem, że czasami kontaktuje się z amerykańskim przywódcą, jednak na razie nic mu nie wiadomo o planowanych rozmowach w naszym kraju.

Ukraiński przywódca skomentował w ten sposób doniesienia „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczących wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA potwierdził, że planuje przylot do Europy. Dodał, że data podróży nie została na razie ustalona. CNN oraz NBC News donosiły, że amerykański przywódca mógłby przylecieć do Europy 24 lutego, a więc w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA stwierdził z kolei, że nie ma do ogłoszenia żadnych planów podróży prezydenta, ani do Europy, ani gdziekolwiek indziej.

Biden i Zełenski mogą spotkać się w Polsce

Z ustaleń „DGP” wynika, że pod uwagę są brane dwa miasta, które mógłby odwiedzić amerykański przywódca – Rzeszów oraz Warszawa. Nie jest wykluczone, że wizycie Joe Bidena będzie towarzyszyć przyjazd Wołodymyra Zełenskiego. Według nieoficjalnych doniesień obecność prezydenta Ukrainy miałaby być częścią większego planu dyplomatycznej ofensywy.

Podczas spotkania w Polsce ukraiński przywódca miałby zaprezentować plan pokojowy i wezwać do organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej Ukrainie. W 10-punktowym planie mają się znaleźć kwestie dotyczące m.in. uznania integralności terytorialnej Ukrainy w granicach sprzed aneksji Krymu w marcu 2014 roku oraz powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Nowymi elementami są zanegowanie przez Ukraińców tzw. linii rozgraniczenia sprzed 24 lutego oraz zapisy o bezpieczeństwie nuklearnym.

O spekulacjach wokół przylotu Bidena na Stary Kontynent mówił w Polsat News wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. – Nie wiem, czy możliwe jest spotkanie Zełenski-Biden w Polsce, ze względów bezpieczeństwa obu delegacji – ocenił.

Prezydent Ukrainy o klęsce Rosji: Umożliwi zawarcie trwałego i pewnego pokoju

