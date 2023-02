Kuriozalny występ Kadyrowa w rosyjskiej telewizji. Pokazał „trofeum dla Zełenskiego”

Ramzar Kadyrow pojawił się w programie „60 minut” na antenie rosyjskiej, państwowej telewizji Rossija 1. W czasie rozmowy lojalny wobec prezydenta Rosji przywódca Czeczenów oznajmił, że rosyjska armia jest w stanie „zająć Kijów”, jeśli tak zarządzi Władimir Putin. Stwierdził też, że teraz „Rosja nie walczy z pełną siłą” i zapowiedział, że do końca roku wszystkie zadania „zostaną wykonane w 100 procentach”.

Kadyrow pokazał broń dla Zełenskiego

Jeszcze dalej Kadyrow poszedł we wpisie, który opublikował w poniedziałek Telegramie. „Jeśli będzie rozkaz Naczelnego Wodza, jesteśmy gotowi jechać nawet do Ameryki, zostawimy Mołdawię daleko w tyle. A taki rozkaz nie jest dyskutowany, ale wykonywany. Mamy wszystkie niezbędne siły, środki i sprzęt do jego realizacji” – napisał.

W wywiadzie dla Rossija 1 Kadyrow mówił też o „trofeum”, które ponoć trzyma specjalnie dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, i którym ten miałby się zastrzelić jak Adolf Hitler. W czasie rozmowy czeczeński przywódca wyjął broń i pokazał ją prowadzącej. Oświadczył też, że pistolet jest naładowany. „Dla Zełenskiego specjalnie trzymam trofeum. Prześlę mu to, aby mógł zrobić godny krok” – oświadczył.

Groźby czeczeńskiego przywódcy

W jednym w niedawnych wystąpień Kadyrow opowiadał też o planowanych rosyjskich podbojach. – Weźmiemy i Odessę, i Charków, i Kijów. Niezauważalnie idziemy dzięki wszystkim strukturom, jednostkom, narodom, religiom, które dziś zjednoczyły się wokół wezwania naszego prezydenta – mówił. Dodał, że liczebność zrywu zainspirowanego Putina jest tak imponująca, że Zachód, NATO i Unia Europejska nawet nie mogłyby marzyć o podobnej. – Przebijemy się i dojdziemy aż do Polski, która krzyczy na cały głos, podczas gdy nie ma żadnego potencjału – stwierdził.

Kadyrow groził zajęciem Kijowa już w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W marcu ubiegłego roku opublikował nagranie rzekomo z przedmieść ukraińskiej stolicy i zapowiadał zajęcie miasta. Na początku kwietnia obwód kijowski został wyzwolony.

