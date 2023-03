Tajemnicza rozmowa Dudy i Zełenskiego. „Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń”

O rozmowie ze swoim polskim odpowiednikiem Wołodymyr Zełenski poinformował we wpisie na Telegramie. "Na zakończenie tego pracowitego dnia rozmawiałem z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Opowiedziałem mu o przebiegu działań wojennych, sytuacji w niektórych rejonach frontu. Omówiliśmy aktualne potrzeby obronne Ukrainy i wspólne działania dyplomatyczne na najbliższą przyszłość. Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń" – napisał prezydent Ukrainy. Nie zdradził jednak, o co może chodzić.

Wołodymyr Zełenski w obwodach, które „anektowali” Rosjanie

W ostatnich dniach Wołodymyr Zełenski opuścił Kijów, by odwiedzić bardziej dotknięte wojną tereny Ukrainy. Prezydent pojawił się w obwodach donieckim i chersońskim, które bezprawnie anektowali Rosjanie. Najeźdźcy już w momencie przeprowadzania pseudorefendów nie mieli kontroli nad całymi obwodami. Na skutek ofensywy Ukraińców musieli jeszcze bardziej się wycofać.

Jednym z punktów na trasie Zełenskiego było Dnipro (Dniepr). Po raz pierwszy od wybuchu wojny odbyło się tam wyjazdowe posiedzenie sztabu. Wszystkie te tereny znajdują się obecnie pod rosyjskim atakiem, do czego odniósł się we wpisie na Telegramie Zełenski.

Prezydent Ukrainy chce, by Rosja odpowiedziała za zbrodnie

„Każdy dowódca rozumie, że wróg musi odpowiedzieć za każdy atak na nasze miasta i wsie, na naszych ludzi. Za Słowiańsk, za Konstantyniwkę, za Drużkiwkę, za Awdijiwkę i Torećk. Za cały ból Ukraińców – i to nie tylko podczas wojny na pełną skalę, ale także od 2014 roku” – zapowiedział Zełenski.

Prezydent podkreślił, że Dnipro pozostaje ukraińską twierdzą od 2014 roku. Jest to także miejscem, które od pierwszych tygodni agresji stało się hubem dla wolontariuszy i ośrodkiem ratowania rannych żołnierzy. Miasto doświadczyło intensywnych ataków – najtragiczniejszym w ostatnim czasie był ten na blok mieszkalny w styczniu.

