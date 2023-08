Ukraina rozpoczęła konsultacje z Wielką Brytanią. Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa

Ukraina naciska na uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa od mocarstw, w tym od Stanów Zjednoczonych, w oczekiwaniu na zgodę na przystąpienie jej do NATO.

Kijów prowadzi konsultacje z Londynem

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował w piątek, że Ukraina rozpoczęła konsultacje z Wielką Brytanią w celu zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa. – Naszym celem jest zawarcie pierwszych takich umów do końca roku – powiedział przedstawiciel władz w Kijowie.

Jermak przekazał też, że do deklaracji G7 dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, która została podpisana na szczycie NATO w Wilnie, dołączyło do tej pory 13 krajów.

Deklaracja grupy G7

We wspólnej deklaracji grupa G7, czyli Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy, zobowiązała się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją i powstrzymania takiej agresji w przyszłości.

„Będziemy pracować wspólnie z Ukrainą nad konkretnymi i dwustronnymi długoterminowymi zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa w celu zagwarantowania trwałej siły zdolnej do bronienia Ukrainy obecnie i powstrzymania wszelkiej agresji rosyjskiej w przyszłości” – stwierdzono w deklaracji.

Ukraina na drodze do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski wyjaśnił, że jest to etap na drodze Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W komunikacie, który szefowie państw i rządów Paktu Północnoatlantyckiego wydali na szczycie NATO w Wilnie, wskazano, że „będą w stanie wystosować do Ukrainy zaproszenie do członkostwa do Sojuszu, gdy członkowie NATO wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione odpowiednie warunki”. Jednocześnie podkreślono w dokumencie, że „przyszłość Ukrainy jest w NATO”.