Od 1 października w Rosji rozpocznie się tradycyjny, jesienny pobór do wojska. Z dekretu podpisanego przez Władimira Putina wynika, że ma się on zakończyć 31 grudnia. Do armii mają zostać wicleni mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat, którzy są zdolni do służby wojskowej i nie są w rezerwie. Za niestawienie się w komisji uzupełnień jest przewidziana kara grzywny, która może wynosić maksymalnie 30 tysięcy rubli, czyli około 1350 złotych.

Prezydent Rosji w swoich publicznych wystąpieniach wielokrotnie zapewniał, że poborowi nie zostaną wysłani na front wojenny. Taką samą obietnicę złożył w piątek 29 września zastępca szefa Sztabu Generalnego Władimir Cimlianski. Przedstawiciel rosyjskiej armii podkreślił, że wszyscy poborowi po zakończeniu obowiązkowej służby zostaną zwolnieni i odesłani do domu. Te wypowiedzi kontrastują z pojawiającymi się na kanałach na Telegramie doniesieniach, że poborowi są zmuszani do podpisania kontraktów i wówczas już jako żołnierze zawodowi walczą w Ukrainie.

