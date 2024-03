Ukraińskie drony uderzają w Rosję. Płonie rafineria, lokalne władze o ofiarach w Biełgorodzie

W sobotę 16 marca nad ranem doszło do kolejnych ataków ukraińskich dronów na terytorium Rosji. Drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Syzraniu i próbowały dokonać ataku na zakład w Nowokujbyszewsku. Rosjanie informują także o ataku Ukrainy na Biełgorod. Przypomnijmy, że w piątek 15 marca doszło do potężnego rosyjskiego ataku na Odessę, w którym zginęło co najmniej 20 osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych.

Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię

Celem sobotniego ataku ukraińskich wojsk na cele w Rosji były przede wszystkim kolejne rafinerie, które dostarczają paliwa putinowskim wojskom. Drony zaatakowały dwa takie obiekty w obwodzie samarskim – jeden w Syzraniu, drugi w Nowokujbyszewsku. Rafinerie należą do rosyjskiego państwowego giganta naftowego Rosnieft.

Gubernator Dmitrij Azarow w opublikowanym oświadczeniu poinformował, że siłom rosyjskim udało się odeprzeć atak w Nowokujbyszewsku, ale rafineria w Syzraniu stanęła w płomieniach. Azarow podał do wiadomości, że pracownicy obu zakładów zostali ewakuowani i nie było ofiar.

Nagrania płonącej rafinerii zamieścił w portalu X doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Ostrzał przygranicznego Biełgorodu

Jak podaje agencja Reutera, w wyniku sobotniego ukraińskiego ataku na przygraniczny Biełgorod zginęły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne. O ataku i ofiarach poinformował gubernator rosyjskiego obwodu Wiaczesław Gładkow, który na swoim Telegramie zamieścił zdjęcia spalonych samochodów. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że nad miastem strącono osiem pocisków RM-70 Vampire oraz dwa drony.

„Ofiara jechała ciężarówką, gdy uderzył w nią pocisk. Pojazd zderzył się z autobusem pasażerskim. Znajdujący się w nim cywile nie ucierpieli. Kobieta poniosła śmierć na parkingu, na który przyszła z synem, aby nakarmić psy. Lekarze walczą o życie jej syna. Mężczyzna ma rany odłamkowe z tyłu głowy, barku i klatki piersiowej” — poinformował Gładkow na Telegramie. Dwóch kolejnych mężczyzn miało odnieść obrażenia głowy, niezagrażające ich życiu. W ataku zostało uszkodzonych 15 aut.

W sobotę w Rosji kolejny dzień ma miejsce głosowanie w wyborach prezydenckich. Wybory, które odbywają się również na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach zostały stanowczo skrytykowane przez polskiego ambasadora przy ONZ.

