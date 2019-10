Schetyna przegrywa z kandydatką PiS. Różnica to ponad 20 tysięcy głosów

Grzegorz Schetyna był tzw. jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej. PKW opublikowała dane z 95,49 proc. obwodowych komisji wyborczych i nic nie wskazuje na to, by przewodniczący PO wygrał we Wrocławiu. Ze stanu na godzinę 11 w poniedziałek wynika, że uzyskał 64 097 głosów. Dla porównania, liderka listy Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka uzyskała 87 289 wskazań, co daje różnicę ponad 20 tys. głosów. Na lidera listy PSL Jacka Protasiewicza wskazało 16 857 wyborców, a Krzysztofa Śmiszka ubiegającego się o mandat z listy Lewicy wybrało 41 920 głosujących.

Dane z 95,49 proc. komisji z okręgu wrocławskiego dają nam już duże pojęcie o tym, kogo możemy zobaczyć w Sejmie nowej kadencji. Pewnymi mandatów mogą być Mirosława Stachowiak-Różecka, Paweł Hreniak oraz Przemysław Czarnecki z PiS, Grzegorz Schetyna, Michał Jaros, Małgorzata Tracz, oraz Sławomir Piechota z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Śmiszek z Lewicy oraz Krzysztof Tuduj z Konfederacji. Prognozowe wyniki wskazują na to, że PiS powinien w sumie uzyskać 5 mandatów, podobnie jak Koalicja Obywatelska. Lewicy prawdopodobnie przypadną dwa miejsca w Sejmie, a PSL oraz Konfederacji po jednym.

