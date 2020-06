NA ŻYWO: Debata prezydencka w TVP

21:25 Krzysztof Bosak: To temat zastępczy. Nie ma teraz żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Rozwiązaniem idącym dalej jest wdrożenie bonu edukacyjnego. Żeby rodzice nie byli tylko skazani za szkoły założone przez samorządy. Nasz system wartości jest pod silną presją zza granicy. Powinniśmy wypowiedzieć Konwencję Stambulską. 21:24 Kosiniak-Kamysz: Jako prezydent będę stał na straży wartości. Dzisiaj nie jest problemem czy lekcje religii odbywają się w szkołach - problemem jest to, że w polskim Kościele jest dzisiaj za dużo polityki. Państwa muszą pozostać świeckie. 21:23 Andrzej Duda: Relacje pomiędzy państwem a Kościołem reguluje konstytucja i umowa konkordatowa. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - i tak jest też w szkołach. Na religię chodzą dzieci, których rodzice chcą, żeby chodziły. Nie ma przymusu. 21:22 Stanisław Żółtek: Co boskie Bogu, co cesarskie - cesarzowi. Co zrobiła lekcja religii w szkołach? Tam uczą duchowni, którzy wykonują polecenia ministra. Dzieci ich widzą jako zwykłych nauczycieli, a nie księży. Ja chodziłem na religię do Kościoła i czułem, że jestem na religii. 21:21 Paweł Tanajno: Nie będę krytykował TVP. Świeckie państwo i swoboda obywateli. W tej samej szkole powinny być lekcje dla tych, którzy chcą się uczyć religii i tych, którzy nie chcą. Przestańmy mówić o tematach zastępczych, zacznijmy mówić o gospodarce. 21:20 Mirosław Piotrowski: Polska jest krajem katolickim. Pomimo tego, że chce się to teraz obrzydzić. Europa ma korzenie chrześcijańskie. Religia katolicka powinna być nauczana i nie powinna być spychana na margines. 21:19 Witkowski: Uczęszczałem na lekcję religii i chciałbym, żeby tak było. Co innego to jednak nauka religioznawstwa, ale nie praktykowanie na siłę, ponieważ wyznań w Polsce jest wiele. 21:18 Szymon Hołownia: O tym powinna decydować wspólnota szkolna. Kwestia rozdziału Kościoła od państwa, które trzeba przeprowadzić, to inna sprawa. Zrobię to jako prezydent - natychmiast zbadać przepływ pieniędzy między władzą a Kościołem. Nie wiem dlaczego pan prezydent nie powołał przedstawiciela ds. pedofilii. Ja to uczynię. 21:17 Rafał Trzaskowski: O tym powinni decydować rodzice. I tego, co nauczył mnie mój katecheta i rodzice - to, że trzeba stać przy wszystkich tych, którzy są słabsi. 21:16 Druga runda pytań - świat wartości. Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach? 21:15 Marek Jakubiak: Gość w dom, Bóg w dom. Ale jest jedno "ale" - dla kogo? Dla tych, którzy chcą tu przybyć, żeby być Polakami. Nie jest Polska od tego, żeby pomagać Angeli Merkel - ma problem, niech sobie go sama załatwi. Pomiędzy państwami nie ma przyjaźni, tylko są interesy. 21:14 Rafał Trzaskowski: Problem został rozwiązany w 2015 roku. Nie było zgody na automatyzm, czy przymus. Problem polega na tym, że polityka zagraniczna to bezpieczeństwa. W UE jesteśmy piątą potęgą i powinniśmy podejmować dobre decyzje. Od walenia pięścią w stół, może się tylko wylać kawa. 21:13 Szymon Hołownia: Uchodźcy to jedno a emigranci to drugie. Jeżeli chodzi o uchodźców to obowiązuje nas prawo narodowe, są korytarze humanitarne. Jeżeli my chcemy mieć wpływ na decyzję podejmowane w UE, to musimy odnowić kontakty. Dlatego zwrócę się do Macrona i Merkel o odnowienie Trójkąta Weimarskiego. 21:12 Waldemar Witkowski: Obojętnie gdzie, kto się urodził, jest tym samym człowiekiem, jak my Polacy. Dziwie się, że o tym rozmawiamy. Solidaryzm jest bardzo ważny. Należy im pomagać. W latach 2001-2006 byłem wojewodą wielkopolskim - prawie 100 tys. Czeczenów przyjechała do Polski. Czy widzimy negatywne skutki ich przyjazdu? Nie. 21:11 Robert Biedroń: W każdym naszym działaniu powinniśmy budować mosty, a nie mury. Powinniśmy budować dom, w którym każdy się czuje jak u siebie. Teraz jesteśmy osamotnieni w UE. Nikt nie chce z nami rozmawiać. A trzeba pamiętać, że o takich kwestiach decyduje się wspólnotowo. 21:10 Stanisław Żółtek: Każdy, kto chce przyjechać do Polski zrobić zakupy czy pracować to powinien to móc zrobić. Ale to nie są Polacy. Oni powinni być karani i nie mogą brać zasiłków. Ta przymusowa relokacja to jest skandal. Warto byłoby zakończyć współpracę z UE. 21:09 Krzysztof Bosak: Program przymusowej relokacji został odrzucony, dlatego pragnę za to podziękować. Powinniśmy prowadzić politykę emigracyjną samodzielną. Musimy dumnie chronić naszych interesów narodowych. 21:08 Paweł Tanajno: Imigracja z Syrii musi się odbywać z odbywaniem praw człowieka. Nie możemy trzymać tych ludzi siłą w Polsce. Chciałbym zauważyć, że zostaliśmy wprowadzeni na niebezpieczną drogę - Polska staje się zasiekami amerykańskimi. Moja prezydentura poprowadzi Polskę w kierunku wolności. Pojadę do Kijowa, do Wilna i razem wrócimy do Brukseli i powiemy - witaj Europo - wracamy. 21:07 Kosiniak-Kamysz: Polska nie ma polityki zagranicznej. To polityka, według której przyjęliśmy 800 ton śmieci. Czas z tym skończyć. Czas zająć miejsce Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o migrantów, to Polska powinna utworzyć korytarze humanitarne. 21:06 Andrzej Duda: Przede wszystkim jesteśmy narodem ludzi życzliwych, ale co roku od lat przybywa do nas wielu migrantów. My jesteśmy ludźmi, którzy serdecznie ich przyjmują i żyją razem z nimi. Ale to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Nie zgadzamy się na to, żeby ludzi przywożono do Polski przymusowo. 21:05 - Musimy sprzeciwiać się dyktatowi UE. Stara dobra Europa zawsze była chrześcijańska. - Musimy sprzeciwiać się dyktatowi UE. Stara dobra Europa zawsze była chrześcijańska. Zalew imigrantów spowoduje, że Europa to utraci - powiedział Mirosław Piotrowski. 21:04 Pytanie brzmi: Jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców? 21:03 Pierwsza runda pytań to polityka zagraniczna. 21:02 Kandydaci znajdują się w studiu w kolejności wylosowanej wcześniej, kolejno: Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno, Andrzej Duda, Waldemar Witkowski, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Mirosław Piotrowski, Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak. 21:00 Rozpoczyna się debata prezydencka. 20:59 Kandydaci na prezydenta Polski już na stanowiskach w studiu TVP. 20:57 Debata będzie podzielona na pięć obszarów – polityka społeczna, polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, polityka gospodarcza i świat wartości. 20:51 20:49 Dziennikarze TVP podają, że już wszyscy kandydaci są na miejscu. Jako ostatni dotarł Robert Biedroń. 20:47 Pod TVP są też zwolennicy Rafała Trzaskowskiego.



20:38 20:37 20:36 Starcie przedwyborcze już za niecałe 25 minut! 20:14 „Dzisiejsza debata miała być jedną z pierwszych w nowej kampanii, a może okazać się jedyną. Ja jestem gotowy do rozmowy na każdy temat. Polacy zasługują na dyskusję i polemikę o programach, zasługują na więcej niż 6 minut wypowiedzi kandydatów" – zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.



19:38 „Trudno zakładać, aby dzisiejsza debata organizowana przez TVP była dla wszystkich na równych zasadach. Dlatego tak ważna jest nasza obecność i wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego" – pisze na Twitterze Grzegorz Schetyna.



W debacie uczestniczyć będą dziś: Waldemar Witkowski z Unii Pracy, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak(Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Formuła debaty

Prowadzący debatę dziennikarz Michał Adamczyk zada uczestnikom pięć pytań. Każdy z nich będzie miał 30 sekund na odpowiedź. Jeżeli Adamczyk uzna, że odpowiedź jest nie na temat, będzie mógł przerwać wypowiedź kandydata.

Po serii pytań, każdy ubiegający się o fotel prezydenta Polski, otrzyma minutę na swobodną wypowiedź. Na koniec prowadzący podsumuje debatę. Całość potrwa 80 minut.