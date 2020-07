Była polityk PO zagłosuje na Andrzeja Dudę. „To zrobi nasz głos, twój głos”

– Polska to także mój dom, a te wybory zdecydują, którą drogą pójdzie, którą drogą pójdzie nasz kraj. To zrobi nasz głos, twój głos. I dlatego bliżej mi do obecnego prezydenta pana Dudy. Będę na niego po prostu głosowała – zapowiedziała Lidia Staroń.

Senator niezależna podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma spełnianie składanych obietnic. – Najważniejsze jest działanie, a nie puste słowa. Ważna jest treść – powiedziała. Polityk przypomniała również czasy, kiedy była członkiem Platformy Obywatelskiej. – Wiele lat byłam w PO. Obietnice, które składała ta partia, nie były spełniane – stwierdziła senator, której słowa cytuje TVP Info.

Wybory prezydenckie 2020. Wyniki pierwszej tury

W niedzielę 28 czerwca Polacy głosowali w pierwszej turze wyborów prezydenckich. We wtorek rano poznaliśmy pełne oficjalne wyniki głosowania ze stu procent obwodowych komisji wyborczych. Na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zdobył 43,50 procent głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,46 procent.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w najbliższą niedzielę 12 lipca. Zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy we Wprost.pl.

Czytaj także:

Donald Tusk mobilizuje wyborców. „Bolszewika goń”