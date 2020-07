Wybory prezydenckie 2020. Jak poprawnie oddać głos?

W piątek 10 lipca, przed nastaniem ciszy wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała konferencję prasową. Sylwester Marciniak informował o statystykach związanych z wyborami prezydenckimi. Głos zabrała także Magdalena Pietrzak. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego instruowała, w jaki sposób poprawnie zagłosować. Jest to bardzo proste. Należy postawić znak „x" w okienku przy nazwisku jednego kandydata. Pietrzak przypomniała także, że do lokalu wyborczego należy zabrać dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość. Trzeba stosować się również do nałożonego reżimu sanitarnego wprowadzonego w odpowiedzi na pandemię koronawirusa – należy zasłaniać nos i usta oraz zachowywać odstęp minimum 2 metrów od innych. Na prośbę członków komisji, wyborca jest zobowiązany do zdjęcia maski ochronnej w celu potwierdzenia tożsamości.

Wybory 2020. Czy można mieć własny długopis?

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu zapewnionego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

