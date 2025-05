Pięć lat temu głosowali na Andrzeja Dudę. Wiadomo, kogo teraz poprą

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie Newsweeka, jak wygląda poparcie kandydatów na prezydenta. Na pierwszym miejscu z wynikiem 30 proc. uplasował się Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki cieszy się aprobatą 25 proc. respondentów. Na Sławomira Mentzena chce z kolei głosować 13 proc. ankietowanych. Kolejny jest Szymon Hołownia z wynikiem siedmiu proc.

Sześć procent ma Magdalena Biejat, a pięć Adrian Zandberg. Cztery proc. uczestników sondażu wskazało Grzegorza Brauna. Joannę Senyszyn zamierza poprzeć dwa proc. badanych. Po jednym procencie wybrało Marka Jakubiaka, Artura Bartoszewicza i Krzysztofa Stanowskiego. Pozostali zebrali poniżej jednego procenta. Z kolei pięć procent ankietowanych wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Najnowszy sondaż prezydencki. Tak wygląda poparcie w pierwszej i drugiej turze

Gdyby takie były wyniki pierwszej tury to w drugiej znaleźli by się kandydaci KO i PiS. Trzaskowski w takim wypadku mógłby liczyć na 53 proc. a jego rywal na 45 proc. Dwa proc. respondentów jest niezdecydowanych. Włodarz Warszawy może liczyć w wyborach na 96 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy z października 2023 r. Poprze go również 73 proc. osób głosujących na Trzecią Drogę.

Nawrocki z kolei cieszy się zaufaniem 92 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz 87 proc. osób sympatyzujących z Konfederacją. Głos na kandydata PiS w wyborach zamierza również oddać 57 proc. wyborców Andrzeja Dudy z 2020 r. Pozostałe głosy wyborców aktualnej głowy państwa przekładają się na Mentzena (18 proc.), Brauna (pięć proc.), Trzaskowskiego (cztery proc.), Hołownię i Zandberga (po dwa proc.) oraz Biejat, Senyszyn, Bartoszewicza, Stanowskiego i Maciaka (po jednym proc.).

Do kogo Polacy czują największą niechęć? Niespodzianki w najnowszym sondażu

Zapytano również, do kogo uczestnicy sondażu czują największą niechęć. Na pierwszym miejscu znalazł się Trzaskowski z wynikiem 24 proc. Dalej był Braun (20 proc.), Nawrocki (11 proc.), Mentzen (osiem proc.) i Hołownia (cztery proc.). 21 proc. nie czuje niechęci do żadnego z kandydatów. Sześć proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. Badanie przeprowadzono 5-7 maja, techniką CATI, na reprezentatywnej próbie 1 001 dorosłych mieszkańców Polski.

