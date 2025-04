Tak może rozegrać się druga tura wyborów. Dwa warianty w sondażu

We wszystkich sondażach prezydenckich Rafał Trzaskowski utrzymuje pozycję lidera, a co za tym idzie, cieszy się największym poparciem Polaków. W zdecydowanej większości badań na drugiej pozycji jest Karol Nawrocki, a na trzeciej – Sławomir Mentzen. Pojawiło się jednak również kilka sondaży, w których to kandydat Konfederacji prześcignął rywala popieranego przez PiS.

Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze? Nowy sondaż

W sondażu pracowni Opinia 24, które zostało zrealizowane dla Radia Zet, sprawdzono, jak mogłyby potoczyć się losy drugiej tury głosowania. Jeżeli zmierzyliby się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, wyniki przedstawiałyby się następująco: prezydent Warszawy mógłby liczyć na 52 proc. poparcia, a prezes IPN – 42 proc. 6 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosowałoby w takim wariancie.

Opublikowane zostały również bardziej szczegółowe wyniki badania, w których m.in. zwrócono uwagę na zależności polityczne. 97 proc. wyborców PiS deklaruje wsparcie dla Nawrockiego, a 98 proc. głosujących na KO – Trzaskowskiego. Z kolei 78 proc. wyborców Konfederacji jest gotowych wesprzeć w drugiej turze Nawrockiego, a 81 proc. głosujących na Trzecią Drogę i 94 proc. na Nową Lewicę w roli prezydenta widzi Trzaskowskiego.

Trzaskowski kontra Mentzen. Drugi wariant wyborczy

Sprawdzono także inny wariant, który zakłada, że w drugiej turze wyborów znaleźliby się Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen. Jak wynika z sondażu, kandydat KO uzyskałby 50 proc. głosów, a kandydat Konfederacji – 43 proc. 7 proc. stanowią wyborcy niezdecydowani.

W tym przypadku lojalność elektoratu KO wobec Trzaskowskiego wynosi 98 proc., a wśród wyborców Konfederacji dla Mentzena – 95 proc. Z kolei osoby deklarujące się jako wyborcy PiS w większości (84 proc.) poparliby Mentzena, a Trzaskowski mógłby liczyć na silne wsparcie wyborców Nowej Lewicy (90 proc.) i Trzeciej Drogi (81 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej (w dniach 2-6 kwietnia 2025 r.). Wyniki procentowe zostały zaokrąglone do pełnych wartości.

