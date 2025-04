Fatalny wynik Nawrockiego w „prawyborach”. Wyprzedził go nawet Braun

Prawybory zorganizowane w połowie kwietnia na terenie Wielkopolski odbiły się szerokim echem. Nic dziwnego – ich wynik nie odpowiada sondażom. Rezultat ma jednak związek z wiekiem osób, które brały udział w głosowaniu.

„Prawybory” na prezydenta Polski w Poznaniu. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania opublikowała wyniki

Wybory prezydenckie 2025 za pasem. Większość Polaków dobrze zna wyniki sondaży największych polskich pracowni, w których pierwsze miejsce zajmuje włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski (który jednak utracił część elektoratu po debatach telewizyjnych), kandydat Platformy Obywatelskiej, drugie natomiast Karol Nawrocki, szef Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie zwykle należy do posła Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji.

A kto powinien zostać głową państwa według poznańskich uczniów? Młodzieżowa rada miasta (której przewodniczącym jest Szymon Pepłoński) zorganizowała prawybory, w których udział wziąć mogli wszyscy przedstawiciele szkół ponadpodstawowych na terenie Poznania.

Wynik? Pierwsze miejsce należy do prezydenta Trzaskowskiego, który otrzymał – około 32-33 procent (biorąc pod uwagę zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie). Na drugim miejscu znalazł się poseł Adrian Zandberg – którego kandydaturę wspiera sejmowe Koło Razem – otrzymał ok. 17,1-18,5 proc. Na trzecim uplasował się zaś kolejny parlamentarzysta – Mentzen, z wynikiem – 14-15%. Na czwartym – dziennikarz Krzysztof Stanowski (właściciel Kanału Zero) – ok. 9%. Na piątym natomiast – marszałek Sejmu i Szymon Hołownia (lider Polski 2050) – ok. 6,5%. Idąc dalej – miejsce szóste – gdzie znalazła się wicemarszałkini Senatu Magdalena BIejat – ok. 5%. Natomiast siódme miejsce przypadło europosłowi Grzegorzowi Braunowi (prezesowi Konfederacji Korony Polskiej) – ponad 4%.

Wybory prezydenckie 2025. Młodzież nie postawiłaby na Nawrockiego

Największe zaskoczenie to natomiast Nawrocki – uzyskał jedynie 2,5-3%. wszystkich głosów. Pozostali kandydaci otrzymali od ok. 0,05 do 0,55 punktu procentowego.

Szef MRM poinformował w rozmowie ze stacją TVN24, że wybory przeprowadzono 15 kwietniach w 35 szkołach. Uczniom wydano aż 21 tysięcy kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 64%.

