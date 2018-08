Wybory samorządowe. Patryk Jaki otworzył w Warszawie...kawiarnię

Tuż po ogłoszeniu daty wyborów samorządowych, kandydaci na prezydentów oraz burmistrzów miast mogli oficjalnie rozpocząć swoją kampanię wyborczą. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który ubiega się o fotel prezydenta Warszawy postanowił otworzyć w stolicy...kawiarnię. Sztab polityka wynajął lokal przy ulicy Koszykowej w Warszawie. – To będzie takie miejsce, gdzie codziennie będzie można pozyskać informacje na temat tego, jak będzie przebiegała trzecia i czwarta linia metra, w których miejscach chcemy, żeby były stacje, dlaczego akurat wybraliśmy taki przebieg, dlaczego chcemy, żeby linie metra były pociągnięte do dzielnic peryferyjnych – tłumaczył Patryk Jaki podczas konferencji prasowej. – Codziennie od 10:00 do 18:00, a często nawet dłużej, będziemy rozmawiać o problemach, które są ważne dla mieszkańców naszego miasta – dodał.

Polityk Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że będzie osobiście dyżurował w "Jaki Cafe". Będą też radni i członkowie sztabu. Na TV cały czas prezentowany będzie przebieg 3 i 4 linii metra – podkreślił. – Warszawa jest miastem, które ma mniej kilometrów metra niż stolica Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech. Nie może tak dłużej być. Warszawa musi gonić zachodnie stolice, a nie ścigać się ze stolicami z regionu. Dlatego najwyższy czas, żeby metro było szkieletem transportowym Warszawy i najwyższy czas powiedzieć: nie mówcie, że się nie da – stwierdził Patryk Jaki.