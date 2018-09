Patryk Jaki o poparciu Rokity i Saryusz-Wolskiego: Jestem z tego dumny

Jak zaznaczył Patryk Jaki, bardzo się cieszy i jest dumny z poparcia Jana Rokity i Jacka Saryusz-Wolskiego. – Zależało mi na tym, żeby podkreślić, że popierają nas osoby, które mają wielki udział w wejściu Polski do Unii Europejskiej, a Jacek Saryusz-Wolski bez wątpienia taką postacią jest – wyjaśnił. – Warszawa jest stolicą Polski, a to są osoby bez wątpienia o formacie ogólnopolskim, o wielkim dorobku politycznym. Jestem dumny, że potrafiły napisać o mnie dobre słowo – dodał.

Patryk Jaki skrytykował Rafała Trzaskowskiego, twierdząc, że nie mówi on, że „można wstrzymać budowę dróg i nie należy budować mostów a tylko kładki pieszo-rowerowe” . – Samorząd powinien prowadzić mądrzejszą politykę polegającą na tym, że jeżeli stworzymy dobrą ofertę w zakresie komunikacji zbiorowej, to kierowcy sami będą z niej korzystali. Natomiast nie można tego robić polityką ideologicznych zakazów. Ja z tym skończę, bo to jest szaleństwo – przekonywał.

Według Jakiego jego zaletą jest to, że „przychodzi z zewnątrz” i będzie miał „obiektywne spojrzenie na układy, które są w ratuszu” . Zapewnił, że „nie będzie się w Warszawie w ogóle zajmował ideologią” . – Jeżeli program in vitro będzie działał w chwili, gdy będę obejmował stanowisko prezydenta Warszawy, nie będę go kasował – powiedział.

