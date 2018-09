Konwencja wyborcza PSL. „Tylko my możemy zatrzymać PiS”

– Oni wzięli prawie wszystko. Mają Sejm, rząd, służby, sądy. Przejęli TK, SN, zaraz oddadzą NIK Macierewiczowi. To władza totalna i idzie teraz po samorządy. Chcecie, żeby decyzje o małych ojczyznach zapadały na jednej ulicy? – pytał zgromadzonych Kosiniak-Kamysz. Przewodniczący PSL ocenił, że wielu Polaków zastanawia się obecnie, jak zatrzymać PiS. Jak zapewnił, receptę na zapędy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego mają właśnie ludowcy.

– To PSL zatrzymało PiS 4 lata temu, to my zatrzymaliśmy ich skok na samorządy – zaznaczył Kosiniak-Kamysz, dodając przy tym , że „gdyby nie PSL, to PiS rządziłoby w 15 województwach” . – W ilu rządzą? W jednym! Czas powiedzieć wprost: tylko PSL może zatrzymać PiS, tylko dobry wynik ludowców jest gwarancją, że nie położą łap na samorządach – przekonywał polityk.

Przewodniczący PSL przypomniał, że jego ugrupowanie zawsze mogło liczyć na dobre wyniki w wyborach samorządowych i wyraził nadzieję, że podobnie będzie tym razem. – Pokonamy PiS, wygramy wybory, zjednoczymy Polaków – zapewnił.

Przed wystąpieniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, przemawiali m.in. marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i syn Władysława Bartoszewskiego. – Przez prawie trzy dekady wolnej Polski wspólnie budowaliśmy nasz kraj. Samorządy mają w tym wielką zasługę. Dlaczego dziś rządzący nazywają ich sitwą?– pytał Struzik. – Te wybory odpowiedzą na pytanie jaka Polska? Czy samorządna, oparta na zasadzie pomocniczości? Czy scentralizowana i zastraszona przez władzę – wskazał.