Incydent podczas spotkania z Beatą Szydło w Lublinie. Interweniowała policja

Sylwester Tułajew to kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina w najbliższych wyborach samorządowych. W czwartek 20 września oficjalnego poparcia politykowi udzieliła Beata Szydło. Wicepremier podkreślała, że Tułajew ma duże doświadczenie samorządowe oraz to, że brał udział w zwycięskich kampaniach Andrzeja Dudy i PiS. Podczas spotkania z wyborcami doszło do incydentu. Po tym jak kandydat partii rządzącej na prezydenta Lublina zaczął składać obietnice wyborcze m.in. wsparcie dla przedsiębiorców czy bezpłatne obiady dla dzieci ze szkół podstawowych, członkowie Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP zaczęli krzyczeć w kierunku polityków PiS „Konstytucja” oraz „Oddajcie kasę”.

Demonstranci mieli ze sobą transparenty z napisami m.in. „Tu jest Lublin, tu się nie kłamie” czy „Witamy gwiazdę dojnej zmiany”. W pewnej chwili doszło do ostrej wymiany zdań ze zwolennikami partii rządzącej. Kilka transparentów zostało podartych. Między uczestnikami wiecu wyborczego doszło do przepychanek. Konieczna była interwencja policji, która działając na prośbę dyrektora TVP Lublin Ryszarda Montusiewicza rozdzieliła demonstrantów i zwolenników PiS.

