Kandydat PiS zaśpiewał hit Budki Suflera. Zespół żąda przeprosin

Kampania wyborcza to nie tylko chwytliwe hasła i przyciągające uwagę plakaty. Niektórzy kandydaci wykazują się większą odwagą i prezentują swoje muzyczne talenty. Na taki ruch zdecydował się ostatnio Janusz Chojnowski, kandydat PiS na burmistrza Różana na Mazowszu, który podczas konwencji wyborczej w Ostrołęce zaśpiewał „Piąty bieg”, czyli utwór z repertuaru Budki Suflera.

Jego występ szybko trafił do sieci, co nie umknęło uwadze perkusiście zespołu Tomaszowi Zeliszewskiemu. Na stronie zespołu pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano, że Budka Suflera żąda przeprosin. „Pan Janusz Chojnowski (...) wykonał piosenkę Budki Suflera pt. »Piąty bieg«, czyniąc z niej element swojej kampanii. Wykonał ją bez wiedzy i zgody Zespołu. Zdarzenie to zostało zauważone i opisane przez media” – czytamy.

Budka Suflera żąda przeprosin

„Nigdy nie wyrażałem zgody na wykorzystanie naszej twórczości w celach propagandowych popierających politykę jakiejkolwiek partii – w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości. O zaistniałej sytuacji dowiedziałem się z e-maila przesłanego w dniu dzisiejszym na naszą skrzynkę kontaktową przez nieznaną mi osobę” – podkreślił Zeliszewski w oświadczeniu.

Zespół żąda od kandydata PiS opublikowania przeprosin na łamach „Gazety Wyborczej” i „Gazety Polskiej”. „W przypadku niespełnienia mojego żądania rozważę wstąpienie na drogę sądową” – dodał Zeliszewski.