Kandydat PiS na burmistrza zaśpiewał hit Budki Suflera. Jak oceniacie jego występ?

Macie dość mało oryginalnych spotów wyborczych czy plakatów? Jeśli tak, warto zwrócić uwagę na przebieg konwencji miejsko-powiatowej PiS, która 23 września odbyła się w hali im. A. Gołasia w Ostrołęce. Gościem specjalnym wydarzenia był Jacek Sasin, ale w pamięci najbardziej zapadnie bez wątpienia to, co zrobił na scenie Janusz Chojnowski, kandydat na burmistrza Różana na Mazowszu. Postanowił on zaprezentować wszystkim próbkę swoich możliwości wokalnych i zaśpiewał utwór z repertuaru Budki Suflera. Posłuchajcie, jak brzmi „Piąty bieg” w wykonaniu Janusza Chojnowskiego.

Muzyczne akcenty przed wyborami samorządowymi są coraz wyraźniejsze. Niedawno kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki nawiązał współpracę z wykonawcą o pseudonimie HCR, który przedstawia się jako raper i półfinalista show „Must Be The Music”. Jaki pojawił się w najnowszym teledysku HCR-a (Piotr Szot) do piosenki „Stałem pod blokiem”. HCR nie ukrywa, że swoją piosenkę nagrał właśnie przez wzgląd na wiceministra sprawiedliwości.