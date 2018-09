Popularny wokalista disco polo wystartuje w wyborach samorządowych

Niektórzy piosenkarze, sportowcy czy aktorzy po zakończeniu zawodowych karier próbują swoich sił w polityce lokalnej. Na listach wielu komitetów wyborczych można znaleźć znane nazwiska. Z informacji „Super Expressu” wynika, że w wyborach samorządowych w 2018 roku start do Rady Miasta Białystok planuje były wokalista legendarnego zespołu disco polo Toples znanego z hitów takich jak „Sąsiadka”, „Ciało do ciała”, „Hej hej dobry dj” czy „Nie mydło, nie granat”. Marcin Siegieńczuk był związany z grupą do 2006 roku. Po konflikcie z firmą Green Star zaczął występować pod swoim nazwiskiem. Od 5 października 2013 roku do grudnia 2015 prowadził autorski program „Profesorre Toplalala” na antenie Polo TV. Jako gospodarz show analizował treść największych przebojów disco polo. Prowadzi też własną wytwórnię muzyczną Musicside.

Muzyk wystartuje z okręgu wyborczego obejmującego region, w którym się urodził i wychował. Jak podaje „Super Express”, do startu w wyborach mieli Siegieńczuka namówić jego sąsiedzi. Wokalista pojawi się na listach komitetu Białystok na tak Tadeusza Arłukowicza, byłego prezydenta Białegostoku.

