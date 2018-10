W największych miastach szykuje się ostra walka o głosy. Najnowszy sondaż przed wyborami

„Wyborcza” informuje o zaciętej walce w Krakowie, która toczy się pomiędzy obecnym prezydentem Jackiem Majchrowskim a Małgorzatą Wassermann. Jak wynika z sondażu, Majchrowski wygrałby z kandydatką PiS w II turze 61 do 35 proc.

Badanie przeprowadzone dla „Wyborczej” pokazuje, że we Wrocławiu bezpieczną przewagę nad kandydatką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką ma Jacek Sutryk, czyli kandydat Koalicji Obywatelskiej. W II turze na Sutryka chciałoby głosować 59 proc. badanych, a na Stachowiak-Różecką – 34 proc.

W Poznaniu tylko pierwsza tura?

Wiele wskazuje na to, że w Gdańsku w II turze dojdzie do starcia między Jarosławem Wałęsą, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Pawłem Adamowiczem. Sondaż pokazuje, że wynik II tury to 45 proc. do 43 proc. dla Jarosława Wałęsy.

A jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Z badania Kantar Millward Brown wynika, że Jacek Jaśkowiak – kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć nawet na wygraną w I turze. Oddanie głosu na niego zadeklarowało 48 proc. zapytanych. Kandydat PiS Tadeusz Zysk może liczyć na 19 proc. głosów.