Wybory samorządowe 2018. W jakich godzinach można głosować?

W wyborach samorządowych wyłonieni zostaną członkowie rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Swój głos będzie można oddać w godzinach od 7:00 do 21:00. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy czy na stronie internetowej PKW. Tam znajduje się wykaz obwodów głosowania.

Co trzeba mieć przy sobie w lokalu wyborczym?

Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Dzięki niemu wyborca zostanie odnaleziony w spisie i dopuszczony do głosowania.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy. Jednak nie wszystkie osoby, które spełniają kryterium ukończenia 18 lat, mogą głosować. Pozbawieni czynnego prawa wyborczego są ludzie, którym odebrano prawa publiczne lub prawomocnie ubezwłasnowolniono.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza rozpoczęła się już dobę przed wyborami. To czas od zakończenia kampanii wyborczej do rozpoczęcia głosowania i ma być dla wyborców szansą na zastanowienie się nad tym, na kogo oddadzą swój głos. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych cisza wyborcza rozpoczęła się już o północy z piątku na sobotę. W tym czasie kandydatów, dziennikarzy oraz obywateli obowiązują przepisy przewidziane w kodeksie wyborczym.

Co jest zabronione?

Podczas ciszy wyborczej kategorycznie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Oznacza to zakaz zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień czy rozpowszechniania materiałów wyborczych. Nie oznacza to jednak, że z ulic znikną banery i plakaty, a wszystkie rozdane wcześniej ulotki trafią do kosza. Cisza wyborcza oznacza zakaz prowadzenia określonych działań od rozpoczęcia jej trwania. W tym czasie w mediach nie mogą pojawiać się wypowiedzi polityków, szczególnie tych, którzy startują w wyborach.

Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. W trakcie jej obowiązywania nie możemy zakładać grup, wydarzeń czy stron kampanii i kandydatów. Nie możemy także wyrażać w komentarzach stronniczych opinii na temat osób startujących w wyborach. Zakazane jest także udostępnianie zdjęć, faktów czy dokumentów, które mogłyby być sugestywne dla innych i wpływać na wynik głosowania. Nie można także publikować nieoficjalnych sondaży przedwyborczych czy przeprowadzanych w trakcie głosowania. W sieci obowiązują podobne zasady, jak w przypadku agitacji prowadzonych w „realu”. Nie trzeba usuwać stworzonych wcześniej materiałów związanych z wyborami. Zakaz dotyczy jedynie publikowania nowych.