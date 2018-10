Już 37 incydentów związanych z wyborami. Policja podała najnowsze dane

Najnowsze informacje dotyczące naruszeń ciszy wyborczej przekazał komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. – Zanotowaliśmy 37 incydentów związanych z wyborami. Będziemy weryfikować czy doszło do naruszenia przepisów. Wówczas będzie można mówić o ewentualnej kwalifikacji prawnej zgłoszonych zdarzeń – powiedział.

O jakie naruszenia chodzi? Z relacji policjanta wynika, że wśród odnotowanych zdarzeń są zarówno przypadki naruszenia ciszy wyborczej, jak i np. zerwania plakatów wyborczych. Zebrane statystyki dotyczą incydentów zgłoszonych w sobotę do południa.

Cisza wyborcza - co trzeba wiedzieć?

Podczas wyborów samorządowych, których pierwsza tura czeka nas już 21 października, będziemy mogli głosować od godz. 7 do 21. Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny wcześniej. To czas od zakończenia kampanii wyborczej do rozpoczęcia głosowania i ma być dla wyborców szansą na zastanowienie się nad tym, na kogo oddadzą swój głos. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych cisza wyborcza rozpoczęła się już o północy z piątku na sobotę. W tym czasie kandydatów, dziennikarzy oraz obywateli obowiązują przepisy przewidziane w kodeksie wyborczym.

Więcej ważnych informacji na temat ciszy wyborczej publikowaliśmy już wcześniej na łamach Wprost.pl. Można zapoznać się z nimi klikając w link poniżej.