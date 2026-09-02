Gibała ujawnił, jak idzie zbiórka podpisów przed wyborami w Krakowie. „Nie mam wątpliwości”

Przypomnijmy, z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. Jak wynika z ustaleń medialnych, w wyniku wykrytych błędów przedstawiciele komisji odrzucili 3836 z 5449 podpisów popierających udział polityka w wyborach. W przypadku 3200 z nich na karcie ujawniono kluczowe braki dotyczące adresów mieszkańców.

Gibała ma czas do czwartku 3 września do godz. 16.00 na zebranie 1387 brakujących podpisów – do rejestracji kandydatury wymaganych jest bowiem co najmniej 3 tys. głosów poparcia.

Wybory w Krakowie. Gibała o brakujących podpisach: „Jest ogromny odzew społeczny”

2 września w rozmowie z serwisem zero.pl Łukasz Gibała poinformował, jak wygląda zbieranie kolejnych podpisów.

– Nie mam dokładnych liczb, ale jest znakomicie. Ludzie masowo przychodzą – relacjonował. Nie uściślił, ile dokładnie już zebrano, ale stwierdził, że „na pewno ponad 1 tys”.. – Być może przekroczyliśmy te 1400, ale zbieramy do końca (...). Jak ktoś chce się jeszcze podpisać, jest prośba, żeby przeszedł do jutra, do godz. 14.00 do naszego biura, ulica Królewska 67 – zaapelował.

– W całym mieście jest też mnóstwo naszych wolontariuszy. Widzę, że jest ogromny odzew społeczny (...). Nie mam wątpliwości, że jutro zaniesiemy tyle podpisów, że to wystarczy. Myślę, że na 99,9 proc. się uda – przekazał Gibała.

Wcześniej w rozmowie z Wirtualną Polską polityk wyjaśnił, że „duża część osób podpisujących się pisała ulicę, numer domu i numer mieszkania, ale nie dopisywała słowa 'Kraków'" . – W ostatnim referendum to słowo było wydrukowane na formularzu, na naszych kartach nie było – dlatego ponad połowa podpisów została unieważniona – tłumaczył.

– Ten błąd biorę na siebie, bo to ja powinienem dopilnować, żeby wolontariusze przypominali ludziom o dopisaniu słowa „Kraków” . Na szczęście to pomyłka, która niczego jeszcze nie przekreśla, bo wierzę, że brakujące podpisy uda się zebrać – dodał.

Przypomnijmy, radny miejski i aktywista Łukasz Gibała trzykrotnie ubiegał się o stanowisko prezydenta Krakowa. W ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Kto kandyduje?

Na 27 września zaplanowano przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski. Udział w nich zapowiedzieli m.in.:

Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa zaplanowano przedterminowe wybory w stolicy Małopolski; odbędą się one 27 września br. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli między innymi: Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), a także Daria Gosek-Popiołek (Lewica) i Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL).

Obecnie obowiązki włodarza miasta pełni dotychczasowy zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik.

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