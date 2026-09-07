Sensacja przed wyborami w Krakowie. Dwóch kandydatów odpadło

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się przedterminowo. Kandydaci mieli czas na zgłoszenie swoich kandydatur do czwartku 3 września.

Gibała z problemami przed wyborami w Krakowie

Aby wystartować w wyborach, trzeba było zebrać co najmniej 3 tys. podpisów mieszkańców. Do każdego podpisu należało dołączyć dane wyborcy, w tym numer PESEL i adres zamieszkania.

Z problemem dotyczącym podpisów musiał zmierzyć się Łukasz Gibała, radny Krakowa i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Miejska Komisja Wyborcza zakwestionowała ponad 3 tys. podpisów złożonych przez jego komitet. Powodem był brak słowa „Kraków” w rubryce z adresem zamieszkania.

Ostatecznie polityk zebrał jednak dodatkowe podpisy i uzupełnił brakującą liczbę. „Skala waszego zaangażowania i pomocy była bezprecedensowa – w 3 dni zebraliśmy więcej podpisów niż którykolwiek z naszych rywali przez 3 tygodnie” – napisał w mediach społecznościowych.

Zwrot przed wyborami w Krakowie. Banaś i Bocheńczak nie wystartują

Nie wszystkim kandydatom udało się spełnić wymagania. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji Bartosza Bocheńczaka, związanego z Konfederacją, oraz Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W obu przypadkach chodziło o zbyt małą liczbę ważnych podpisów.

W przypadku byłego szefa NIK z ponad 5,5 tys. 2552 było ważnych. Polityk Konfederacji miał ich 2867. Kandydat zapowiedział, że w razie podtrzymania decyzji będzie się odwoływał.

– Jeśli złożyliśmy 5 tys. podpisów, a tylko niecałe 3 tys. są ważne, to coś tam jest nie tak. Chcemy wziąć udział w liczeniu. Jeśli komisja podejmie decyzję o niezarejestrowaniu mojej kandydatury, to będziemy się odwoływać, bo nie wyobrażam sobie, żeby komitet nie został zarejestrowany – mówił w rozmowie z Interią Bartosz Bocheńczak.

Decyzja komisji nie jest jeszcze ostateczna. Komitet może odwołać się do komisarza wyborczego. Na złożenie odwołania są dwa dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, a komisarz ma kolejne dwa dni na rozpatrzenie sprawy.

Wybory w Krakowie. Kto wystartuje?

W sumie podpisy poparcia złożyło 12 kandydatów. Wcześniej zarejestrowano Michała Drewnickiego (PiS), Monikę Piątkowską (KO i PSL), Jana Hoffmana (jeden z inicjatorów majowego referendum) i Aleksandrę Owcę (partia Razem).

O start w wyborach prezydenckich i fotel prezydenta Krakowa chcą się ubiegać także: Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek (Lewica, 3028 podpisów), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej, 3128 podpisów), Stanisław Kułach, Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz Marta Ratuszyńska.

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