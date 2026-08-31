Zaskakujący zwrot przed wyborami w Krakowie. „Zwykły ludzki błąd”

Przedterminowe wybory, w których wyłoniony zostanie nowy prezydent Krakowa, zbliżają się wielkimi krokami. Jak się jednak okazuje, jeden z kandydatów natrafił na poważną przeszkodę.

Kraków. Łukasz Gibała ma problem przed wyborami

Łukasz Gibała może mieć problem z domknięciem formalności. Jego komitet musi ponownie zebrać część podpisów poparcia, ponieważ Miejska Komisja Wyborcza zakwestionowała sporą liczbę wcześniej zebranych głosów.

„Komisja Wyborcza odrzuci dziś z powodów formalnych sporą część zebranych przez nas podpisów. Od razu muszę przeciąć spekulacje: nie chodzi o to, że podpisy były fałszowane, czy podpisywali się ludzie, których nie ma w krakowskim spisie wyborców. Przez zwykły ludzki błąd na karcie nie wydrukowano słowa »Kraków«. I jeżeli osoba, która podpisywała się na liście, nie dopisała do swojego adresu tego słowa, Komisja odrzucała taki podpis” – tłumaczył polityk.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych ocenił, że „szkoda, że rozwiązanie umożliwiające zbieranie podpisów przez mObywatela nie zostało udostępnione do wyborów, choć podobno jest gotowe”.

Łukasz Gibała zaapelował do swoich sympatyków o dozbieranie brakujących podpisów. „Zostało nam kilka dni, by zebrać brakujące podpisy, każdy ze słowem „Kraków” w adresie. Prosimy wszystkich, którzy już się podpisali, i nie są pewni, czy napisali „Kraków”, by zrobili to ponownie. Mamy szanse na to, żeby nasze miasto zmienić na lepsze. Nie zmarnujmy tej szansy” – prosił polityk.

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Sondaż. Kto wygra wybory w Krakowie?

Konieczność przeprowadzenia wyborów jest efektem majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Z najnowszego badania Opinia24 dla „Polityki Insight” wynika, że Łukasz Gibała jest faworytem, jednak daleko mu do zwycięstwa w pierwszej turze. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 25,2 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, wspierana przez KO i PSL, z wynikiem 15,3 proc.

Kolejne miejsca zajęli Daria Gosek-Popiołek z Lewicy (8,7 proc.), Michał Drewnicki z PiS (7,6 proc.) i Aleksandra Owca z Razem (4,3 proc.). Stawkę zamykają kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak i były prezes NIK Marian Banaś. Obaj otrzymali po 3,2 proc. poparcia.

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