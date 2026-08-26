Kto zostanie prezydentem Krakowa? Jeden kandydat wyraźnie prowadzi

Łukasz Gibała jest zdecydowanym liderem sondażu przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 25,2 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z wynikiem 15,3 proc.

Gdyby taki rezultat powtórzył się przy urnach, oboje najprawdopodobniej weszliby do drugiej tury. Wyścig pozostaje jednak otwarty, ponieważ decyzji nie podjęła jeszcze jedna czwarta badanych.

Gibała prowadzi z przewagą prawie 10 punktów

Według sondażu opublikowanego przez Wirtualną Polskę poparcie dla kandydatów przedstawia się następująco:

Łukasz Gibała – 25,2 proc.

Monika Piątkowska – 15,3 proc.

Daria Gosek-Popiołek – 8,7 proc.

Michał Drewnicki – 7,6 proc.

Aleksandra Owca – 4,3 proc.

Bartosz Bocheńczak – 3,2 proc.

Marian Banaś – 3,2 proc.

Jan Hoffmann – 3,2 proc.

Michał Klimek – 1 proc.

Innego kandydata wskazało 2,1 proc. ankietowanych. Przewaga Gibały nad Piątkowską wynosi 9,9 pkt proc.

Niezdecydowanych jest tylu, ilu wyborców Gibały

Najważniejszym zastrzeżeniem przy interpretowaniu badania pozostaje bardzo duża grupa osób, które nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosują. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 25,2 proc. ankietowanych. To dokładnie tyle samo, ile poparło lidera sondażu.

Niezdecydowanie jest szczególnie częste wśród kobiet, osób przed 40. rokiem życia oraz mieszkańców z wykształceniem średnim lub wyższym.

Gibała przyciąga wyborców prawicy

Szczegółowe wyniki pokazują, że Gibała zdobywa poparcie ponad podziałami partyjnymi. Chce na niego zagłosować 49 proc. wyborców Konfederacji oraz 33 proc. sympatyków PiS. Popiera go również 43 proc. uczestników majowego referendum, którzy opowiedzieli się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.

Piątkowska może liczyć na 45 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Wyraźnie lepiej wypada wśród mężczyzn i osób powyżej 60. roku życia. W grupie wyborców przed czterdziestką uzyskała około 3 proc.

Daria Gosek-Popiołek skupia natomiast 74 proc. sympatyków Lewicy, a Michał Drewnicki – 37 proc. wyborców PiS.

Przedterminowe wybory po referendum

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 r.. Jeżeli żaden kandydat nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 11 października.

Głosowanie jest konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Łukasz Gibała ubiega się o prezydenturę Krakowa po raz czwarty. W 2024 r. przegrał z Miszalskim w drugiej turze.

Badanie przeprowadziła Opinia24 dla More in Common Polska na zlecenie Polityki Insight. Sondaż zrealizowano od 3 do 20 sierpnia metodą telefoniczną na reprezentatywnej próbie 800 mieszkańców Krakowa.

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