Sondaż exit poll. Na czym polega i czy jest wiarygodny?

Sondaż exit poll. Co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit polls podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.

TVP zapowiada, że w tym roku będzie się opierać na sondażu Ipsos przeprowadzonym przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. W ten sposób poznamy orientacyjne wyniki poszczególnych kandydatów z 10 miast – Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic, Lublina, Gdańska, Białegostoku i Kielc.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Na oficjalne wyniki wyborów przyjdzie nam poczekać. Szef PKW Wojciech Hermeliński zapowiadał, że jeśli nie nastąpią żadne komplikacje, poznamy je we wtorek lub środę.

II tura wyborów

W miejscowościach, gdzie żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, przeprowadzona zostanie II tura wyborów. Dogrywka między kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Wyborcy będą wówczas wskazywać na jednego z dwóch polityków, którzy zdobyli największą liczbę głosów w pierwszej turze.