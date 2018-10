Podróżnik Aleksander Doba zostanie radnym sejmiku

Trzykrotnie przepłynął kajakiem w pojedynkę Atlantyk, a teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce. Mieszkający w Policach podróżnik Aleksander Doba, kandydował na radnego do sejmiku wojewódzkiego w Zachodniopomorskiem z KWW Bezpartyjni Samorządowcy. Jak podaje dziennikarz Radia ZET Miłosz Gocłowski, według nieoficjalnych informacji Doba uzyskał najlepszy wynik na listach Bezpartyjnych w okręgu szczecińskim.

Kim jest Aleksander Doba?

72-letni Aleksander Doba urodził się w Swarzędzu. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni. Ponadto opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. 3 września 2017 r. w Le Conquet we Francji zakończył po 110 dniach swoją trzecią podróż kajakiem przez Ocean Atlantycki, którą rozpoczął 16 maja w Nowym Jorku.

