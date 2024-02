Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, w czasie których wybierzemy przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Do urn wyborczych będą mogli wybrać się wszyscy uprawnieni do głosowania, czyli osoby pełnoletnie (które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat), posiadające czynne prawa wyborcze i zamieszkujące na terenie gminy, w której znajduje się lokal wyborczy.

Na kogo będziemy głosować?

W wyborach samorządowych wybierzemy:

radnych gminy

radnych powiatu

radnych sejmików województw

wójtów

burmistrzów

prezydentów miast

Mieszkańcy Warszawy wybiorą również radnych do rad dzielnic m.st. Warszawy. Głosowanie w Warszawie jest obowiązkowe, decyduje o tym ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W innych miastach nie ma przymusu organizowania w czasie wyborów samorządowych dodatkowego głosowania na radnych dzielnic.

Ile kart do głosowania?

W wyborach samorządowych każdy głosujący otrzyma 4 karty do głosowania:

z listą kandydatów i kandydatek do rady gminy,

z listą kandydatów do rady powiatu,

z listą kandydatów do sejmiku województwa

z listą kandydatów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

W miastach na prawach powiatu głosujący otrzymają tylko 3 karty do głosowania, bo nie odbywają się tam wybory do powiatu.

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Aby oddać ważny głos w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, należy wybrać jednego kandydata lub kandydatkę na danej liście wyborczej. Przy osobie, na którą chcemy zagłosować, stawiamy znak X.

Jeśli postawimy jakikolwiek inny znak (np. ptaszek), głos będzie nieważny. Warto pamiętać, że można oddać głos na kandydatów z różnych komitetów, np. na kandydata do rady gminy wybrać osobę z jednego komitetu, a do sejmiku województwa – z innego.

Kto może głosować?

W wyborach samorządowych głosują osoby, które mieszkają na terenie danej gminy lub powiatu. Głos mogą oddać osoby, które przebywają tam stale, nawet jeśli nie są zameldowane w danym miejscu. Powinny jednak zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, składając wniosek do urzędu gminy z oświadczeniem dot. miejsca zamieszkania.

Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. W jakim przypadku dojdzie do drugiej tury?Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?