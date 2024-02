Wysoka dieta i zwolnienie od pracy. Co przysługuje członkom komisji wyborczych?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych wydają karty do głosowania, ale też czuwają nad jego przebiegiem. Przysługuje im szereg uprawnień, które mogą przekonać niezdecydowanych do zgłoszenia się do obwodowej komisji wyborczej. Pozostało już niewiele czasu – chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury do 8 marca 2024 roku.

Uprawnienia członków komisji wyborczych

Członkom okręgowych, rejonowych, terytorialnych komisji wyborczych przysługują:

dieta

zwrot kosztów podróży i noclegów

zwolnienie od pracy

Dieta członków komisji wyborczych

Każdy członek komisji wyborczej otrzymuje dietę, czyli wynagrodzenie za swoją pracę. Jest ono uzależnione od funkcji, którą pełni w komisji. Przewodniczący otrzymuje dietę w wysokości 900 zł, wiceprzewodniczący dietę w wysokości 800 zł, członkowie komisji po 700 zł.

Zwrot kosztów i zwolnienie od pracy

Członkom komisji wyborczych przysługuje także zwrot kosztów podróży i noclegów oraz zwolnienie od pracy. Zwolnienie od pracy dotyczy zarówno dnia głosowania, liczenia głosów, jak i dnia następującego po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Członek komisji wyborczej zachowuje wtedy prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy

Każdy członek komisji wyborczej może skorzystać również z 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Członek komisji wyborczej nie zachowuje wtedy prawa do wynagrodzenia.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do komisji wyborczej mogą zostać:

osoby, które mają ukończone 18 lat

posiadają czynne prawa wyborcze

są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców

stale zamieszkują na obszarze województwa, w którym zgłaszają się do komisji

